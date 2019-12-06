Накануне ставшего в последние годы у нас очень популярным международного праздника – День матери - в Центре культуры Балашовского муниципального района состоялся праздничный концерт «Свет материнской любви!».



Чтобы отметить столь замечательный, светлый праздник, в зале Центра культуры БМР собрались очень многие жительницы Балашовского района. Причем перед началом творческого мероприятия представительницы прекрасного пола могли ознакомиться с выставкой рисунков, которую подготовили учащиеся Балашовской детской художественной школы им. В.Н. Бочкова.

В ходе торжественного мероприятия от всей души поприветствовал всех балашовских мам и бабушек заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко. При этом Олег Александрович пожелал мамам Балашовского района счастья, любви, гармонии, семейной теплоты и мирного неба над головой.

А затем ведущая праздничного шоу Галина Овчаренко предоставила многим юным (и не очень) балашовцам отменную возможность со сцены поздравить своих мам, выразить им искреннюю благодарность за любовь, за щедрые материнские сердца и заботливые руки.

Так, в концертной программе приняли участие вокальные группы «Карамельки» и «Малинки» (руководитель Е. Быкова), вокальный ансамбль «Фантазия» (Т. Плотникова) и образцовый хореографический коллектив «Туесок» (руководитель Н. Макеева), танцевальные коллективы «Мультяшки» (И. Камышенкова), «Атмосфера» (Е. Загорнякова), «Пересвет» (С. Петрова), «Капельки» (О. Инютина).

В то же время свои музыкальные поздравления со сцены ЦК БМР передали балашовским мамам и бабушкам исполнители Дмитрий Гришин, Екатерина Заварзина, Елена Тернова, Елизавета Быкова, Инна Селифанова, Татьяна Щербакова, Иван Уваркин, Дмитрий Троицкий.

"БП" №182 от 3 декабря.