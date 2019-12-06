"Прихоперье и Саратовский край в панораме веков"

Под таким названием в Балашовском краеведческом музее прошла традиционная ежегодная уже 29-я по счёту историко-краеведческая конференция. В этом году на ней было представлено более двух десятков докладов и сообщений. Участниками конференции стали ученые, студенты и преподаватели высших и средне-специальных учебных заведений, архивисты, музейные сотрудники, педагоги образовательных организаций, работники учреждений дошкольного и дополнительного образования, художники, одним словом, балашовцы и гости нашего города, увлечённые историей родного края. Провела конференцию директор музея С.В. Фетисова.



Открывая конференцию, заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации района П.А. Маштаков подчеркнул практическую значимость краеведческих исследований, а также активную деятельность Балашовского краеведческого музея в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания молодёжи.

О черносотенном погроме в нашем городе в 1905 году рассказал кандидат исторических наук, доцент Г.М. Платонов. Особо была отмечена в этих событиях роль местной власти и саратовского губернатора П.А. Столыпина.

Кандидат исторических наук В.М. Захаров, так же, как и Георгий Маратович Платонов и Анатолий Анатольевич Хреков, стоявший у истоков проведения конференций в музее в 1991 году, на этот раз свой доклад посвятил Сердобскому краю и земской статистике.

Становление административного управления в уездах Саратовского Прихопёрья (на материалах Балашовского и Сердобского уездов) является темой серьёзного изучения аспиранта Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского А.А. Дружкина.

А.Ф. Седов, кандидат филологических наук, доцент, охарактеризовал Балашов в художественном мире поэмы К. Случевского «В снегах». Е.П. Кудинова, кандидат филологических наук, доцент Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского проанализировала место и роль Балашовского края в жизни и поэзии С.М. Соловьёва, проживавшего в Балашове в 20-м году 20 века. О мифопоэтическом восприятии в народной лирике Саратовского края рассказала в своём выступлении Е.И. Алиференко, кандидат филологических наук, доцент Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Теме Саратова и Балашовского уезда в творчестве писательницы-народницы В.И. Дмитриевой (1859-1947 гг.) посвятила свое сообщение автор этих строк. Объектом исследования А.Н. Володченко, кандидата биологических наук, доцента, является главная водная артерия нашего района, а его доклад был посвящён историческому и современному аспектам проблемы регулирования русла Хопра. Кандидат геолого-минералогических наук, краевед из рабочего посёлка Романовка В.И. Грабенко поделился своими наработками о коллективизации, - одном из сложных периодов в истории Романовского района.

О результатах первого опыта полевых исследований «зеленых хуторов» - мест расположения повстанческого движения «зеленых» - сообщил методист МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова А.О. Булгаков, увлечённый изучением истории Прихопёрья периода Гражданской войны.

Заслуженный учитель РФ, председатель Балашовского отделения ВООПИиК А.А. Хреков на основании новых археологических находок высказал гипотезу о расселении протославян во II-III веках на юго-восток Восточной Европы. Научный сотрудник Балашовского краеведческого музея И.Н. Степанюк, продолжая выступление Анатолия Анатольевича Хрекова, рассказала об археологических находках полевых сезонов 2018-2019 годов, хранящихся в фондах краеведческого музея.

Выступление учёного секретаря музея Т.Л. Васиной было посвящено П.В. Малышеву, участнику Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. А сообщение А.В. Чиченкова, учителя ОБЖ МОУ «Подгорненская средняя образовательная школа им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина», - уроженцам села Дурникино, участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

О.Ш. Акимова, учитель МОУ сош с. Барки, собрала уникальный материал о становлении и развитии сельскохозяйственной артели в селе Барки. Популяризация истории родного края через видеохостинг YouTube стала темой выступления К.В. Большековой, учителя истории МАОУ сош №15.

Впервые принимая участие в музейной конференции, Н.Ю. Лиманская, заместитель заведующего детским садом «Юбилейный» г.Балашова, проанализировала методы и способы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и Балашовского краеведческого музея в рамках изучения истории родного края.

В последние годы активное участие в научно-практических краеведческих конференциях принимают преподаватели филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове Э.Б. Чистякова, О.А. Морозова, а в этом году ещё и Т.В. Бурма. Примечательно, что под руководством преподавателей студентами Балашовского филиала колледжа А.А. Москаленко, А.П. Овчаренко, О.Н. Палкиной проделана большая собирательская работа по составлению творческих биографий заслуженных работников культуры РФ Н.П. Портнова и Э.Б. Чистяковой, а также музыканта, композитора и педагога Б.М. Багаутдинова. На конференции прозвучало сообщение о фестивале «Театральное Прихопёрье» как одном из ярких событий в культурной жизни нашего города и региона.

В рамках Года театра в нашей стране актуально прозвучало на конференции выступление Н.В. Палагиной, главного архивиста отдела обеспечения сохранности и государственного учёта документов ГАСО о Балашовском областном драматическом театре в середине 1950-х годов по документальным материалам ГАСО. Балашовской ассоциации пролетарских писателей (БАПП) посвятила свой доклад М.В. Козулина, преподаватель центра подготовки к ЕГЭ и вступительным испытаниям ПИУ имени П.А. Столыпина-филиала РАНХиГС.

Участником конференции в этом году стал московский художник В.Э. Бойцов, автор мозаичного панно «Старый Балашов конца 19-начала 20 веков», являющегося, вне всякого сомнения, уникальным украшением фойе музея. Ровно 30 лет назад под руководством Владимира Эмильевича, в настоящее время уже заслуженного художника России, группа специалистов Московского комбината монументально-декоративного искусства в составе Татьяны Абакумовой, Анвара Абдулаева и Дмитрия Знойко создала данное панно. Цветовая гамма мозаики состоит из 90 оттенков керамической смальты, которую доставляли в Балашов с пяти заводов СССР. На панно изображены памятники промышленной архитектуры и ветряные мельницы, старые здания, купеческие особняки и торговые ряды, лавки, православные храмы и люди того времени. В.Э. Бойцов представил доклад «Реконструкция памяти. Городская застройка исторической части г.Балашова глазами художника-монументалиста». Владимир Бойцов признался, что очень большое положительное влияние на него оказало знакомство и тесная дружба на многие годы с коллективом краеведческого музея. Дружба эта и сотрудничество продолжаются.

Проведение историко-краеведческих конференций, научно-исследовательская работа исключительно важны в формировании музейных фондов, сохранении национальной культуры, расширении представлений широкой общественности о прошлом и настоящем, огромной роли краеведческой работы в создании туристической привлекательности нашего района. Материалы конференции будут изданы отдельным сборником, а следующая ХХХ юбилейная историко-краеведческая конференция «Прихопёрье и Саратовский край в панораме веков» состоится 20 ноября 2020 года.

"БП" №182 от 3 декабря.