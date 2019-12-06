"Локомотивы роста" наращивают обороты

19 ноября состоялся мастер-класс с ведущими предпринимателями Балашовского муниципального района среди студентов профессиональных образовательных учреждений и учащихся старших классов. Он был организован Балашовским местным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия" и прошел в рамках реализации образовательного модуля проекта "Локомотивы роста".



Мероприятие проходило на базе Балашовского кооперативного техникума и объединило более 100 участников.

С приветственным словом к молодежи обратились секретарь местного отделения партии "Единая Россия" С.М. Гладков и координатор проекта С.А. Степанов.

Содержательные данные по итогам социологического опроса населения г. Балашова и Балашовского района представила в своем выступлении член общественного совета проекта "Локомотивы роста" Олеся Маркова.

Ведущие предприниматели г. Балашова Галина Олеговна Николаева (ИП Николаева Г.О.), Михаил Игоревич Алексашин (ИП Алексашин М.И.) и Алексей Сергеевич Дмитриев (ИП Дмитриев А.С.) поделились личными историями по созданию своего собственного дела.

Данное мероприятие позволило студентам и обучающимся г. Балашова в достаточно неформальной обстановке задать интересующие вопросы о развитии малого бизнеса на балашовской земле, о возможных проблемах и путях их преодоления. Поднимались вопросы индивидуальных качеств предпринимателя и мотивации деятельности.

"Местное отделение партии, проанализировав итоги социально-экономического развития и понимая значимость малого бизнеса для развития района, видит своей задачей в рамках реализации проекта наполнение молодыми кадрами этой сферы. Впереди еще этап решения бизнес-кейсов, борьба за грант местного отделения в рамках конкурса проектов", - в беседе с нашим корреспондентом рассказал Сергей Михайлович Гладков.

Участники мастер-класса подчеркнули важность проведения подобных мероприятий, необходимость обсуждения поднимаемых на этих встречах вопросов именно с молодыми людьми, которые наполнены инновационными идеями и стремлением изменить жизнь в городе к лучшему.

"БП" №182 от 3 декабря.

