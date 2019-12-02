"Я -медийщик"

Так называлось тематическое мероприятие, которое прошло в стенах Центра дополнительного образования «Созвездие» и было посвящено открытию и презентации школьного информационного Центра Балашовского муниципального района. К слову сказать, инициатива создания этого постоянно действующего координационного органа принадлежит администрации БМР.



Вновь созданный информационный Центр преследует сразу несколько важных целей. Первоочередная заключается в продвижении образовательных учреждений в медиапространстве. Стоит отметить, что школьный информационный Центр будет функционировать в рамках информационно-медийного направления Российского движения школьников (РДШ).

Задачи нового школьного Центра – координация работы школьных СМИ, формирование положительного имиджа учреждений образования, выявление талантливых детей и всемерное содействие раскрытию их талантов. С некоторыми из таких одаренных ребят и девчонок - представителями ученических пресс-центров из общеобразовательных учреждений №№5, 6, 9, 15, 16, 17, гимназии им. Ю.А. Гарнаева, гимназии №1, школ с. Котоврас, с. Родничок и воспитанниками творческого объединения «Созвездие ТВ» Центра «Созвездие» - участники мероприятия познакомились, что называется, лично в ходе их творческих презентаций.

Где-то медианаправление работает в полную силу, и учащиеся сами выпускают газеты, делают радио- и телепрограммы, а где–то эта работа пока только в перспективе. «Мы надеемся, что совместная работа поможет и тем, и другим двигаться вперёд», - отметила в приветственном слове методист управления образования администрации Балашовского района Е.В. Щербак. А специалист по молодёжной политике администрации Балашовского района, председатель Балашовской районной организации «Российский Союз Молодёжи» С.С. Авдонин пожелал юным журналистам успешных проектов и новых побед.

Гостями мероприятия стали представители популярных балашовских газет «Балашовская правда» и «Город», а также информационного агентства «Балашов». В напутственном слове они отметили, что в том числе с работы в таких небольших школьных пресс-центрах начинается дорога в интересную и захватывающую профессию журналиста.

"БП" №№180-181 от 28 ноября.