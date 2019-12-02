Спешите делать добро!

В этом году Балашовский кооперативный техникум отмечает свое 60-летие. В рамках праздничных мероприятий, посвященных этой славной дате, в течение учебного года запланированы различные мероприятия. Одно из них называлось «60 добрых дел».



Одно из таких дел - это организация и проведение благотворительной акции для воспитанников социального приюта «Возрождение». Студенты и преподаватели приобрели канцелярские принадлежности для детей (блокноты, ручки, фломастеры, календари, брелоки). Студенческий актив подготовил небольшую развлекательную программу, в которой были исполнены песни, танцевальные номера. Студентка Анастасия Устинова предложила ребятам интересные загадки по мотивам известных сказок.

В заключение мероприятия воспитанникам были вручены подарки. По лицам детей было видно, что они очень рады гостям. Сделать добро и подарить радость очень просто, ведь мечты у этих ребят самые обычные – игрушки, сладости, блокноты и фломастеры...

Надеемся, что такие встречи студентов Балашовского кооперативного техникума с воспитанниками данного учреждения станут традиционными.

"БП" №№180-181 от 28 ноября.