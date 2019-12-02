В Балашове отметили День призывника

С 15 ноября 1992 года в России в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодёжи проводится День призывника.

На сей раз он проводился в Балашове в рамках масштабной программы Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия - Родину защищать».



Будучи первым организатором этого знакового дня в Балашове, помню, как в 90-х годах призывники с интересом посещали Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков и в/ч № 21369, где в казарменных помещениях встречались с курсантами, знакомились с их жизнью и бытом, образцами вооружения и техники, некоторыми нюансами несения караульной службы, обязанностями дежурного по роте, соревновались на спортивных площадках и военно-прикладной полосе препятствий в быстроте и ловкости…

Ведь формы проведения Дня призывника не ограничиваются какими-то стандартами. Так, в кинотеатре «Победа» проходили армейские конкурсы, ветераны Вооружённых сил и действующие военнослужащие рассказывали о военной службе, напутствовали перед дальней дорогой новобранцев, вместе с ними смотрели художественные фильмы про армию. И каждый призывник получал небольшие памятные подарки от администрации района. Главное, чтобы это событие завтрашние защитники Отечества перед отправкой на военную службу запомнили как праздничный день. Так и было.

Прошли годы. Давно уже нет того знаменитого, прославленного и легендарного БВВАУЛ, расформирована и воинская часть №21369. А 17 мая 2019 года по инициативе главы БМР П.М. Петракова впервые День призывника масштабно прошёл на родине Героев Советского Союза И.М. Привалова и Н.С. Рыбакова в селе Алмазово Пинеровского муниципального образования.

Более 15 лет значимый для молодёжи День призывника проводится в Центре культуры БМР в период осеннего призыва на военную службу.

Не стал в этом смысле исключением и год нынешний. Всю праздничную концертную программу подготовили творческие коллективы и сольные исполнители Центра.

О том, что этот день в жизни города стал популярным, можно было судить хотя бы по тому, что все места в зрительном зале ЦК были заняты школьниками, студенческой молодёжью, родителями и родственниками призывников, представителями общественных организаций «Память о защитниках Отечества», «Боевое братство», «Часовые Родины» и межрайонного комитета солдатских матерей.

Ведущая мероприятия «Святое дело – Родине служить!», методист отдела досуга и культурно-массовой работы Ирина Юрьевна Шмелёва в официальной части пригласила на сцену главу БМР П.М. Петракова. Павел Михайлович с удовлетворением отметил, что в зале находятся не только призывники и их родители, но и допризывники – учащиеся старших классов и студенты, а также девушки и педагоги. Как председатель призывной комиссии глава района рассказал о проводимой нынешней призывной кампании «Осень-2019», вспомнил о своей службе в далёких 70-х годах прошлого столетия, когда служил в ракетных войсках стратегического назначения.

«Сегодня вы служите всего один год. И вам есть на кого равняться. Хочется, чтобы те знания и умения, которые вы приобретете в армии, пригодились в мирной жизни и чтобы их не пришлось использовать по прямому назначению в условиях войны или военного конфликта. Ну, а если придётся все-таки защищать нашу Родину с оружием в руках, то вы должны быть готовыми исполнить свой воинский долг мужественно и умело», - напутствовал призывников Павел Михайлович.

В заключение своего выступления П.М. Петраков поздравил новобранцев с праздником и пожелал хорошей службы, а через год уже возмужавшими, крепкими и здоровыми вернуться в родной город.

В свою очередь военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко пожелал молодым балашовцам с честью выполнить священный конституционный долг по защите Отечества.

«Вы прошли все этапы подготовки к предстоящей службе в Сухопутных войсках, Воздушно-космических силах и Военно-морском флоте России. Всегда помните подвиги ваших прадедов в годы Великой Отечественной войны. Ведь вам предстоит служить в год 75-летия Великой Победы над фашистской Германией – Год памяти и славы. Не забывайте подвиг дедов, отдавших жизни в афганской войне и в ходе ликвидации последствий трагедии на Чернобыльской АЭС, тех отцов и старших братьев, кто отстоял целостность и независимость Российского государства в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, подвиги российских военнослужащих в Сирии. Всегда помните, что вы – балашовцы!» – такими словами напутствовал призывников Юрий Антонович.

А председатель комитета солдатских матерей города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ольга Николаевна Горбачевская зачитала проникновенное письменное обращение от всех матерей, состоящих в организации, и под аплодисменты присутствующих передала его призывникам.

По-матерински тёплым было напутствие и Е.А. Мусихиной.

«Дорогие ребята! Вот и пришёл ваш срок отправиться на военную службу – защищать Отчизну. Служите так, чтобы мы, родители, а также командиры и боевые товарищи гордились вами. А мы вас будем ждать здесь, дома», - волнуясь, сказала Елена Александровна.

А вот выпускнику школы посёлка Краснознаменский Самойловского района (филиал МБОУ «СОШ с. Святославка») Алексею Мусихину предстоит почётная миссия проходить службу в Краснознамённом ордена Октябрьской революции Президентском полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. В 2019 году Алексей с отличием окончил Балашовский техникум механизации сельского хозяйства, прошел обучение в балашовской автошколе ДОСААФ по военно-учётной специальности «Топливомаслозаправщик». Члены районной призывной комиссии, рассмотрев личное дело призывника А.А. Мусихина, единогласно рекомендовали его на престижную военную службу. И не ошиблись.

Обращаясь к сверстникам, призывник Алексей Мусихинв своей короткой речи заверил, что уходит в армию с искренним желанием служить Родине. Именно там есть возможность проверить себя, узнать, на что ты способен, открыть в себе новые качества. По завершении срочной службы наш земляк твёрдо решил поступать на военную службу по контракту – стать профессиональным военным.

Кстати, в зале находились также отец Александр Сергеевич Мусихин и сестрёнка Юля, ученица МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина.

Присутствующие на торжестве познакомились с новым репертуаром балашовских артистов, выступивших на сцене ЦК со специально подготовленной к этому дню праздничной концертной программой. Здесь, в частности, блистали: народный театр молодёжной моды «Алексия» (рук. Светлана Харченко), танцевальный коллектив «Энергия» (рук. Ирина Камышенкова), народный ансамбль современного танца «Flash Dance» (рук. Светлана Власова), студия эстрадного вокала «Кристалл» (рук. Олеся Струлёва).

Сольным мастерством порадовали лауреаты и победители различных конкурсов Александр Ерёмин, Кристина Коровина, Елизавета Быкова, Кристина Дьякова, Александра Шадрина, Виктория Спиридонова, Араксия Саркисян и Николай Загудаев.

За что администрации Центра и всем исполнителям огромное спасибо!

По окончании мероприятия зрители продолжительными аплодисментами проводили призывников в дальнюю дорогу.

"БП" №№180-181 от 28 ноября.