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Понедельник, 2 Декабрь 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Столетний юбилей

отметила на днях жительница Балашова А.И. Чихирева.
Поздравить долгожительницу со столь внушительным юбилеем наряду с детьми, внуками и правнуками пришли заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко,  депутат Собрания депутатов БМР И.Ю. Пакулина и представители ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района».
 

Олег Александрович пожелал Анне Ивановне Чихиревой крепкого здоровья, любви и заботы родных и близких людей, а также вручил юбилярше поздравительные открытки от Президента Российской Федерации В.В. Путина и губернатора Саратовской области В.В. Радаева,  а также поздравительный адрес от главы БМР П.М.Петракова и, разумеется, памятный подарок.  
Кроме того, искренние поздравления и подарки юбилярша получила также от Собрания депутатов БМР и Комплексного центра соцобслуживания населения Балашовского муниципального района. 
Но едва ли не самыми дорогими и трогательными для перешагнувшей 100-летний рубеж Анны Ивановны стали, конечно, слова поздравлений и признания в любви, прозвучавшие в этот день от детей, внуков и правнуков.    
Анна Ивановна родилась в селе Журавлиха Ивантеевского района Саратовской области.
Окончила сельскую 4-летнюю школу. В 1933 году пережила одно из самых трагических событий в отечественной истории – страшный голод в Поволжье. Вышла замуж, работала на ферме учетчиком. В годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудилась в тылу,  в частности, работала на тракторе.
Со временем вместе с семьей перебралась в Балашов, где трудилась в местном ПМК техническим работником по обеспечению быта рабочих. В 1974 году вышла на заслуженный отдых.
Коллектив редакции газеты «Балашовская правда» также поздравляет уважаемую Анну Ивановну Чихиреву с ее славным вековым юбилеем и желает ей крепкого физического и душевного здоровья, любви родных и близких!

"БП" №179 от 26 ноября.