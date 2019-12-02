Столетний юбилей

отметила на днях жительница Балашова А.И. Чихирева.

Поздравить долгожительницу со столь внушительным юбилеем наряду с детьми, внуками и правнуками пришли заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, депутат Собрания депутатов БМР И.Ю. Пакулина и представители ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района».



Олег Александрович пожелал Анне Ивановне Чихиревой крепкого здоровья, любви и заботы родных и близких людей, а также вручил юбилярше поздравительные открытки от Президента Российской Федерации В.В. Путина и губернатора Саратовской области В.В. Радаева, а также поздравительный адрес от главы БМР П.М.Петракова и, разумеется, памятный подарок.

Кроме того, искренние поздравления и подарки юбилярша получила также от Собрания депутатов БМР и Комплексного центра соцобслуживания населения Балашовского муниципального района.

Но едва ли не самыми дорогими и трогательными для перешагнувшей 100-летний рубеж Анны Ивановны стали, конечно, слова поздравлений и признания в любви, прозвучавшие в этот день от детей, внуков и правнуков.

Анна Ивановна родилась в селе Журавлиха Ивантеевского района Саратовской области.

Окончила сельскую 4-летнюю школу. В 1933 году пережила одно из самых трагических событий в отечественной истории – страшный голод в Поволжье. Вышла замуж, работала на ферме учетчиком. В годы Великой Отечественной войны самоотверженно трудилась в тылу, в частности, работала на тракторе.

Со временем вместе с семьей перебралась в Балашов, где трудилась в местном ПМК техническим работником по обеспечению быта рабочих. В 1974 году вышла на заслуженный отдых.

Коллектив редакции газеты «Балашовская правда» также поздравляет уважаемую Анну Ивановну Чихиреву с ее славным вековым юбилеем и желает ей крепкого физического и душевного здоровья, любви родных и близких!

"БП" №179 от 26 ноября.