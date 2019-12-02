Балашовцы сделали свой выбор

В ходе рейтингового голосования балашовцы вновь определяли общественные территории, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать и благоустроить уже в следующем году.



В специальном бюллетене значились пять общественных территорий: парк им. Куйбышева (центральная часть) от улицы К. Маркса до улицы Ленина, включая монумент Славы; проспект Космонавтов (от ул. Энтузиастов до ул. 50 лет ВЛКСМ, а также транспортное кольцо на въезде со стороны Саратова; сквер по улице Карла Маркса (от ул. Софинского до ул. 167-й Стрелковой дивизии); общественное пространство в районе хоккейной коробки на территории восточной части микрорайона военного городка и сквер на улице Титова (микрорайон рабочего городка).

Специально для проведения рейтингового голосования, в котором, к слову сказать, могли принять участие все жители города, начиная с 14-летнего возраста, в Балашове были организованы девять счетных участков. Условия голосования довольно демократичные: из пяти предложенных вариантов необходимо было выбрать один или два, причем голосовать можно было на любом участке и даже на нескольких счетных участках.

Один из них расположился в фойе кинотеатра «Победа». Здесь и решили исполнить свой гражданский долг глава БМР П.М. Петраков, первый заместитель главы администрации Балашовского муниципального района М.И. Захаров, заместитель председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района С.М. Гладков, некоторые районные депутаты, представители общественного совета БМР… Здесь же выстроилась довольно внушительная очередь из студентов Балашовского института СГУ, которые также решили принять участие в рейтинговом голосовании.

Надо сказать, процесс голосования на этом счетном участке проходил довольно бойко. К половине одиннадцатого утра свое волеизъявление обозначили уже порядка 120 человек.

После того, как Павел Михайлович опустил в урну заполненный бюллетень, он кратко пообщался с представителями местных СМИ.

Глава района, в частности, отметил, что очень важно, чтобы в выборе общественных территорий, которые будут реконструироваться в следующем 2020 году, приняли участие как можно больше жителей. Практика последних лет со всей очевидностью показывает, что это наиболее оптимальный способ решения важных для всех горожан вопросов. Ведь, с одной стороны, люди имеют реальную возможность принять участие в определении общественной территории, которая будет уже в ближайшее время реконструироваться, с другой стороны, все организовано и проводится предельно демократично, прозрачно и открыто. И самое главное – каждый может видеть реальные результаты подобного голосования и последующей масштабной работы. Примером тому могут служить уже отремонтированные площадка перед отделом ЗАГС, территория в районе автовокзала, спуск к набережной со стороны ул. К. Маркса, где работы близятся к завершению. Да и сама набережная, реконструируемая, правда, в рамках другой программы, но в свое время тоже выбранная голосованием балашовцев, с каждым днем обретает новое обличье.

Голосование прошло, бюллетени проверены, итоги подведены.

Всего в рейтинговом голосовании 2019 приняли участие без малого семь тысяч балашовцев.

Их приоритеты распределились следующим образом (в порядке убывания: проспект Космонавтов), парк им. Куйбышева, сквер на ул. К.Маркса, сквер в рабочем городке и общественная территория в восточной части военного городка.

Таким образом, можно констатировать, что жители города сделали свой выбор. И теперь можно ожидать, что в течение следующего года Балашов станет чуточку краше и уютнее.

"БП" №179 от 26 ноября.