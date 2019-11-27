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Среда, 27 Ноябрь 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Там чудеса, там Русью пахнет...

Премьера спектакля Балашовского драматического театра «Аленький цветочек» по сказке С. Аксакова совпала с началом осенних каникул у школьников.
На представление дети шли с родителями, бабушками, дедушками и учителями, организовавшими коллективное посещение театра.
 

Открылся занавес, и зрители увидели крыльцо купеческого дома на берегу реки, лодку в глубине сцены, двух девиц на скамейке со шляпкой подсолнуха на коленях, щёлкающих семечки. Яркую картину деревенского быта дополнило щебетание птиц и разудалая мелодия рожка – русского народного инструмента, диковинного не только для детей. Диковинных вещей и эпизодов в спектакле, поставленном заслуженным артистом РФ В.Н. Поповым, было немало. Вот на сцену выбежал работник купца Антон (Юрий Войтенко) с каким-то объёмным предметом, похожим на ствол пушки. «Ты чего пищаль в лодку тащишь? – спросила Антона няня ( Татьяна Болотникова). – Как чего? – ответил он, - А палить из неё… Сама знаешь – дальний путь, в иные края плывём с хозяином».
Так с первых диалогов героев сказки дети узнали, что было на Руси ручное огнестрельное оружие. И был момент в спектакле, когда оно выстрелило. Правда, тогда Антон с перепугу убежал из леса, сел в лодку и был таков, оставив хозяина одного против нечисти лесной.
Сказка о том, как купец (в двух составах спектакля его играют Денис Онищенко и Александр Попов) отправился в дальние края и привёз троим дочерям подарки, о которых они просили, широко известна. Старшие дочери ждали от отца наряды и украшения, младшая попросила батюшку привезти аленький цветочек, который приснился ей. Споря о том, кому больше повезёт, когда отец вернётся из путешествия, Фиса (Евгения Зимина, Ангелина Брюткина) говорит сестре: «Тебя хоть в парчу наряди – всё одно. Хороша, как ворона на застрехе». Капа (Кристина Булдыженко, Юлия Майданюк) от обиды не сразу нашла нужные слова: «А ты…а ты… словно опара в горшке…». Фиса в долгу не осталась: «Хоть и опара, да на хороший пирог. А на тебя-то и глядеть никто не хочет. Кошка драная». Этот диалог интересен не только тем, что показывает непривлекательность ссор и грубость сестёр. Ребята пополнили свой лексический запас новыми словами  «застреха», «опара», «парча». Знания не бывают лишними.
Путешествие купца с работником было сопряжено с преодолением препятствий, помех, опасностей, что позволило режиссёру, постановочной группе использовать возможности декораций, видеоряда, светового и звукового сопровождения для воплощения на сцене сказочных образов и чудес. Ну не чудо ли полёт белого голубя над сказочными персонажами, когда им надлежало по замыслу автора предстать в другом обличии? И настоящая сова (не муляж!) на плечах работника произвела эффект сказочного существа, явившегося из лесной чащи. Пернатые стали партнёрами актёров благодаря дрессуре Александра Ковалёва, который замечательно сыграл в спектакле Лешего. Лохматый зелёный злодей в связке с Кикиморой (Анжелика Дурникина, Яна Хачатрян) и Бабой Ягой (Елена Клягина, Иван Морозов) изощрялись в пакостях, чинимых купцу, Алёнушке и няне. Купец после трусливого побега работника, бросившего хозяина в дремучем лесу (декорации и сумрачный свет создавали впечатление непроходимой чащи), продолжал поиск аленького цветочка. И вдруг на его пути встают деревья-чудища, протягивают к нему суковатые ветви-руки. Актёры Максим Попов и Денис Кавешников по замыслу режиссёра  органично вписались в команду тёмных сил.  Это был тот случай, когда эпизодическая роль ожившего дерева способна оставить у зрителя сильное впечатление.
Чудеса в лесу и волшебном саду Чудища – дело рук и фантазии художника Валерия Филиппова, художника-декоратора Сергея Чащина, художника-модельера Антонины Никульшиной. Созданию на сцене атмосферы таинственности, сумрачного леса и цветущего сада во владениях Чудища способствовали спецэффекты, меняющийся видеофон, вокальное сопровождение представления. Раскрыть характер и передать настроение героев помогали частушки и песни - лирические и хороводные, стилизованные под народное творчество.
Ветер-ветер,
               друг мой милый,
Ты постой, не торопись
  И слетай в мой край
                            родимый,
От меня всем поклонись,
- поёт Алёнушка, пребывающая во владениях Чудища. Роль Алёнушки – очередная удача Кристины Дьяковой, второкурсницы актёрского отделения филиала колледжа искусств. Свои переживания вдали от дома героиня спектакля выражает в песне:
Как же буду жить я
                      без батюшки,
Без родных сестёр
                 и без нянюшки?
Как я буду жить
              без родной земли,
Одинокая и в чужой дали?
Автор стихов к музыкальным произведениям Анна Самсонова. В нашем театре играют прилично поющие актёры. В спектакле всё сложилось: и мастера сцены Денис Майданюк (во втором составе Иван Новиков) в роли Чудища, и Татьяна Болотникова в роли няни, и начинающие актёры показали высокий профессиональный уровень. Слаженная работа актёрского ансамбля и художественно-постановочной части позволила создать представление о победе сил добра и любви над тёмными силами.  Дети живо реагировали на ссору сестёр и неожиданное появление стола с яствами, на птиц и преображение Чудища в доброго молодца.
Любовь и милосердие способны за внешней непривлекательностью разглядеть чуткое сердце. Важно видеть боль и страдание того, кто нуждается в нашем участии и заботе. Спектакль об этом.
Родители и педагоги, побывавшие на премьере, считают, что «Аленький цветочек» интересен для взрослой публики, способной по достоинству оценить режиссёрскую работу, игру актёров, костюмы и декорации. Член художественного совета БДТ О.Р. Майданюк заметила, что «Аленький цветочек» нашего театра мог бы украсить новогоднее представление в Кремлёвском дворце, где она неоднократно бывала в качестве сопровождающей группы детей из Балашова.
Пусть в Москве пока подождут: «Аленький цветочек» в нашем городе не все дети посмотрели.

"БП" №№177-178 от 21 ноября.