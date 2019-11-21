Балашовский район как сельхозтоваропроизводитель и не только

был представлен 26 октября на Театральной площади города Саратова. Компанию нашим землякам здесь составили представители Энгельсского и Хвалынского муниципальных районов.



Балашовский муниципальный район - крупнейший агропромышленный район Саратовской области, многократный лидер Правобережья по валовому сбору и урожайности зерновых. Вот уже 19 лет подряд мы являемся обладателями приза губернатора Саратовской области «Золотой колос». В текущем году балашовские аграрии вновь числятся в лидерах.

Далеко за пределами области известна продукция торговой марки «Мельница Семенова и Безбородова» и «Чудохлеб», макаронные изделия ультрасовременной российско–итальянской фабрики «МакПром». Единст-венный в Саратовской области сахарный комбинат обеспечивает своей продукцией население региона.

Балашовский район на Театральной площади Саратова представляли лучшие творческие коллективы – ансамбль казачьей песни «Исток» и народный ансамбль «Любава».

Активно развивается и туристический потенциал района. Традиционными стали фестивали «Театральное Прихоперье» и «Казачий разгуляй на Хопре», большой популярностью пользуются экскурсии в старинное имение Нарышкиных в селе Пады. Близится к завершению реконструкция самой длинной набережной на реке Хопер, что позволит связать воедино все объекты маршрута пешеходной экскурсии «Рубиновая линия».

Балашовский район держит курс на позитивные изменения во всех сферах жизни, ставя в приоритет интересы жителей.

"БП" №№175-176 от 19 ноября.