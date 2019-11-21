Юнармия Балашова пополнила свои ряды

В концертном зале МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» состоялось мероприятие, посвящённое вступлению юных патриотов в Балашовское отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

О значимости молодёжного форума говорил тот факт, что все 320 мест концертного зала в этот день были заняты.

Среди приглашённых в зале находились педагоги и учащиеся учебных заведений, представители общественных организаций «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана», «Часовые Родины», «Союз десантников», курсанты и офицеры Учебной авиационной базы, родители юнармейцев.

Пришли поздравить новое пополнение Юнармии начальник управления образования В.В. Шатковская, заведующая сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию Т.А. Солдатова, методист Е.В. Щербак, директор МБУДО «Центр ДО «Созвездие» О.Е. Уварова, председатель Совета СРОО «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова, руководитель комитета солдатских матерей города Балашова, Балашовского и Романовского районов О.Н. Горбачевская, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации С.Ф. Трунченкин.

Не скрою, приятно было видеть в зале и участников боевых действий в Афганистане - военных лётчиков 1-го класса, ветеранов БВВАУЛ и Вооружённых сил Владимира Николаевича Кузнецова, Александра Юрьевича Аношкина, депутата районного Собрания депутатов Владимира Андреевича Калядина, воина-интернационалиста Виктора Викторовича Конобеевского и заместителя председателя правления БО ВООВ «Боевое братство» Александра Семёновича Заикина.

Весь свой богатый опыт служения Отчизне ветераны и поныне передают подрастающему поколению.

Ведущие торжества, методист центра Алексей Олегович Булгаков и педагог-организатор Светлана Викторовна Прахова, напомнили, что ещё в ноябре 2016 года были сделаны первоочередные шаги по формированию общественного движения Юнармии в Балашове.

Именно тогда на совещании в администрации Балашовского муниципального района руководители местных органов власти, управления образования, военного комиссариата, Учебного авиационного центра, военно-патриотических организаций и клубов приняли решение о создании на базе МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» районного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

21 февраля 2017 года первые 73 юных патриота из числа учащихся общеобразовательных учреждений вступили в ряды новой организации. А осенью 2018 года к военно-патриотической организации присоединились ещё 78 школьников.

Юнармия возродила лучшие традиции в деле военно-патриотического воспитания учащихся.

Появились у юнармейцев и своя форма, флаг и гимн.

За столь короткое время Юнармия в Балашове зарекомендовала себя авангардом районного отделения «Российского движения школьников». Накоплен весомый опыт военно-патриотического воспитания. Скажем, участие во Всероссийских военно-патриотических акциях «Свеча памяти», «Сердце матери» и «Горсть памяти», в межрайонных и региональных конкурсах строевого шага и строевой песни юнармейских отрядов «Марш победителям», вахтах и митингах памяти, в поисковой работе по установлению имен героев, погибших в Великой Отечественной войне, в зимнем многоборье «Сыны Отечества». Отдельной строкой можно выделить участие в фестивалях солдатской песни «Эхо войны» и, конечно же, в региональных форумах детских общественных объединений «С гордостью за прошлое, с заботой о настоящем», в параде Победы, в районном Дне призывника в селе Алмазово.

Под звуки легендарного марша лейб-гвардии Преображенского полка знамённая группа кадетов МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина внесла флаги Российской Федерации и Юнармии.

Звучит Государственный гимн РФ.

В этот знаковый день главными действующими лицами торжества стали школьники нового пополнения отрядов МБОУ СОШ №9 имени П.А. Столыпина, Школы юных космонавтов имени дважды Героя Советского Союза А.А. Леонова, МОУ СОШ №№7, 16, с. Хопёрское, МОУ «Гимназия №1», «Гимназия имени Героя Советского Союза Ю.А. Гарнаева», «Лицей» и МОУ СОШ №6 имени И.В. Крылова. Они пришли на смену тем, кто уже окончил общеобразовательные учреждения.

Помощник начальника факультета дальней и военно-транспортной авиации (Д и ВТА) по военно-политической подготовке Краснодарского ВВАУЛ подполковник Михаил Александрович Пономарёв принял рапорт от командиров отрядов о готовности к участию в форуме и провёл торжественный ритуал посвящения нового пополнения молодых патриотов в юнармейцы.

Наступили самые долгожданные минуты церемонии, которые запомнятся мальчишкам и девчонкам на долгие годы.

Сегодня 123 человека из рук курсантов КВВАУЛ при содействии волонтёров Российского движения школьников (РДШ) и подросткового клуба старшеклассников «Лидер» получили удостоверения полноправных членов молодёжной организации «Юнармия» и отличительные знаки.

И вот уже под сводами просторного зала Центра «Созвездие» вновь звучат слова клятвы на верность Отечеству и юнармейскому братству, обещание строгого соблюдения устава Юнармии. Вступая в ряды Юнармии, школьники поклялись быть честными, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учёбе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Ребята также поклялись свято чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, быть патриотами и достойными гражданами России, с честью и гордостью нести высокое звание юнармейца.

Юнармейцы и все присутствующие в зале вместе с солистом Данилом Скудиным исполнили песню «Служить России» (авторы музыки и слов Э. Ханок и И. Резник), которая стала неофициальным гимном Юнармии.

Юнармейцев и их наставников, гостей тепло приветствовали заместитель председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района С.М. Гладков, военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко и председатель городского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов С.В. Коннов.

А юнармеец со стажем из МОУ СОШ №17 Дарья Вячина не только поздравила своих товарищей по Юнармии, но и поделилась опытом работы в организации.

Глядя на мальчишек и девчонок, ставших в одночасье членами огромной армии патриотов России, понимаешь, что у нас продолжаются традиции, заложенные нашими отцами и дедами, у нас есть герои, на которых нужно равняться и с которых необходимо брать пример.

Действительно, юнармейское движение нужно нашей великой державе. Возрождение традиций детских и молодёжных организаций способно привести к тому, что мы вырастим поколение граждан, бережно относящихся к историческому наследию, готовых строить лучшее будущее не только для себя, но и для поколений, которые придут после них. Настало время, когда каждый из них может реализовать себя, свой потенциал и способности, своё желание служить стране. В свободное от учёбы время юнармейцам предстоит должным образом вести уход за сохранением в чистоте и порядке мемориалов памятников и обелисков, героев, погибших в минувших войнах, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтёрской деятельностью, принимать участие в военно-патриотических, спортивных и культурно-массовых мероприятиях города и района.

Пройдёт время, и на смену сегодняшним патриотам в ряды Юнармии вольются новые силы, способные быть лучшими, помнить и чтить отечественную историю и понимать, что именно от них зависит будущее великой державы и своей малой родины – Балашова.

В добрый путь!

"БП" №№175-176 от 19 ноября.