"Служба и опасна, и трудна..."

8 ноября в Центре культуры Балашовского муниципального района отметили День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.



Ведущие мероприятия приветствовали правоохранителей и гостей торжества, а также зачитали поздравительный адрес от начальника МО МВД России "Балашовский" В.В. Тимошина.

В адрес сотрудников органов внутренних дел РФ прозвучали поздравления от главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова, председателя Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжкова, главы МО город Балашов В.И. Якубовича, и.о. начальника МО МВД России "Балашовский" С.В. Краснова, прокурора Балашова А.В. Дементьева.

Секретарь Балашовской епархии протоиерей Роман Волков пожелал личному составу Межмуниципального отдела МВД России "Балашовский" доброго здравия, терпения, душевного мира и помощи Божией в нелегком служении закону и правопорядку.

Председатель совета ветеранов МО МВД "Балашовский" полковник милиции в отставке С.Т. Кураев искренне поздравил действующих сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел с этим замечательным праздником.

Присутствующие почтили минутой молчания память сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Стражи правопорядка возложили венок к монументу Славы в парке им. Куйбышева.

Далее празднование продолжилось музыкальными номерами творческих коллективов и солистов города и района, а также показательными выступлениями действующих сотрудников полиции. Правоохранители продемонстрировали боевое (спортивное) мастерство.

Завершился же праздник по традиции песней "Балашовская милиция", которую исполнили ветераны милиции, сотрудники полиции и участники движения "Юные друзья полиции".

"БП" №№175-176 от 19 ноября.

