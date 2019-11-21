В единстве наша сила!

4 ноября в Балашовском районе, как и во всей стране, в очередной раз отметили государственный праздник – День народного единства.

Одним из главных пунктов в череде многочисленных мероприятий, приуроченных к этому празднику, в Балашове стал масштабный фестиваль национальных культур «Улица добрых соседей», который прошел в сквере железнодорожников, примыкающем к Центру культуры БМР.

Балашовский муниципальный район, как известно, весьма многонационален. На протяжении многих десятилетий и даже веков на этой земле дружно и вполне мирно проживают представители десятков национальностей. И, несмотря на значительные, порой даже разительные различия в национальной культуре, менталитете, укладе, вероисповедании, все эти люди справедливо полагают Балашовский район, Саратовскую область, Российскую Федерацию в целом своей Родиной, общим домом.

Чтобы еще раз подчеркнуть эту важную, хотя и вполне очевидную мысль, продемонстрировать добрососедский характер совместного проживания представителей столь разных культур и этносов, организаторами праздника и было принято решение провести в Балашове подобный фестиваль именно в День народного единства.

Уже с утра 4 ноября над сквером железнодорожников звучала жизнеутверждающая музыка. А на аллеях сквера тем временем устанавливались палатки, где мужчины и женщины в национальных костюмах готовили к презентации в изобилии и разнообразии блюда национальных кухонь, произведения прикладного творчества…

Многочисленные балашовцы вместе с главой БМР П.М. Петраковым и сопровождающими его ответственными работниками районной администрации с нескрываемым интересом рассматривали национальные подворья, с удовольствием дегустировали предлагаемые произведения кулинарного искусства, рассматривали пестрые национальные костюмы. А посмотреть и попробовать здесь, правда, было что. Ведь на одном относительно небольшом пятачке земли оказались собраны палатки таких разных народов, как армяне и азербайджанцы, гагаузы и немцы, чеченцы с дагестанцами и казаки… Разумеется, были здесь представлены и два самых крупных в нашей стране этноса: русские и татары.

Пока зрители знакомились с культурой народов, проживающих в России, на ступенях ЦК проходил флешмоб «Мы едины!» учащихся МОУ СОШ №16. А недалеко от установленного казачьего куреня местные казаки к вящему удовольствию публики демонстрировали искусство владения казачьей шашкой и кнутом.

В полдень в зале ЦК должен был начаться праздничный концерт «Единство народов – сила страны». Но перед его началом для всех желающих в фойе Центра культуры были организованы фотозона «В семье единой», интереснейшая выставка кукол в национальных костюмах народов России, а также мастер-классы по росписи деревянных изделий, валянию варежек и валенок, изготовлению кукол...

Надо сказать, зал ЦК уже давно не видел такого наплыва зрителей. Сказать, что здесь был аншлаг, – не сказать ничего. Были заняты не только все сидячие места, невозможно было протолкнуться даже в проходах.

Концертную программу открыли артисты театральной студии «Дар», которые исполнили красочную вокально-хореографическую композицию «Вместе мы – большая сила».

Присутствующих в зале, а также всех жителей Балашовского муниципального района с Днем народного единства тепло поздравил глава БМР П.М. Петраков.

Павел Михайлович напомнил землякам об истоках нынешнего праздника, о событиях более чем четырехвековой давности. Тогда, в годину Смутного времени, когда со всей неотвратимостью стоял вопрос о самом существовании страны, народ России нашел в себе силы объединиться, невзирая ни на какие социальные, национальные, религиозные различия, и изгнать сначала из древней Москвы, а позже и вовсе за пределы государства иноземных захватчиков.

В последующей истории России еще не раз возникали моменты, когда страна стояла, что называется, на краю пропасти. Но каждый раз, именно сплотившись и объединив усилия, российскому народу удавалось отводить беду от своей Родины.

- А потому сегодня я искренне поздравляю вас, дорогие друзья, с этим замечательным праздником! Желаю вам всего самого хорошего, крепкого здоровья, счастья, мирной и дружной жизни. А для этого нам всем, как вы понимаете, необходимо быть едиными. И пусть так и будет! – сказал Павел Михайлович.

К его словам присоединились священник Балашовской епархии иеромонах Серафим (Козин), имам-хатыб Балашовского мухтасибата Ильяс-хазрат Юнкин.

В рамках концертной программы состоялась и торжественная церемония награждения наиболее активных участников фестиваля национальных культур.

Ну, а в самом концерте выступили солисты и творческие коллективы Детской школы искусств № 2, Центра «Созвездие», районного Центра культуры, филиала Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ) в Балашове, Балашовского института СГУ им. Н.Г. Чернышевского, культурно-досугового центра…

По оценкам специалистов, в мероприятиях, прошедших в рамках фестиваля, приняли участие около 5000 человек.

"БП" №№173-174 от 14 ноября.