"Моржи" отправились в заплыв

Что и говорить, для поклонников экстремальных видов закаливания из клуба «моржей» «Балашовские «моржи» - Айсберг» (руководитель А.А. Комиссаров) наступили, пожалуй, самые яркие, по-настоящему дивные мгновения. Ведь если зима близко, то, значит, впереди у любителей ЗОЖ – незабываемый период жизни – время моржевания!

Открытие очередного сезона оздоровительного плавания, в течение которого, кстати, будет отмечаться 15-летие клуба, по сложившейся традиции пришлось на начало ноября. Стартовал процесс солнечным утром 2 ноября, когда воздух за окном, наконец-то, стал более-менее «освежающим» - семь градусов Цельсия ниже нуля.

Как и положено, в ходе церемонии открытия сезона закаливания балашовских любителей экстрима от всей души и, скажем, с философским обоснованием поприветствовал первый руководитель клуба «моржей» Виктор Юрьевич Никулин. Заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР Сергей Павлович Голов отметил значительный вклад в продвижение идей здорового образа жизни нынешнего руководителя «Айсберга» Александра Анатольевича Комиссарова и вручил ему Почетную грамоту администрации БМР. В свою очередь Татьяна Николаевна Полюшкевич, известная балашовская поклонница моржевания, напомнила собравшимся гимн клуба, который посвящен исключительному значению здорового образа жизни и дружбе.

Ну, а затем, чтобы успешно перенести грядущую зимнюю стужу, гриппозный период и систематизировать режим экстремальных закаливающих процедур, балашовские «моржи» приступили-таки к плаванию в осенних водах Хопра. Начались те самые, закаливающие процедуры – заплывы «моржей»...

Примечательно, что оздоровительные мероприятия сезона моржевания 2019 – 2020 годов по давней традиции прошли на базе Балашовской зональной поисково-спастельной службы МЧС. Ведь то, что данный оздоровительный проект не потерял своей актуальности и в ноябре 2019 года, принося пользу многим жителям нашего города, есть значительная заслуга Балашовской зональной поисково-спасательной службы ОГУ «Служба спасения Саратовской области», которую возглавляет О.М. Трегубов...

Таким образом, созданный в свое время по инициативе и при активном участии редакции газеты «Балашовская правда» клуб «моржей», соединивший под своим «крылом» многих самостоятельно моржевавших любителей ЗОЖ, почти пятнадцать лет успешно действует и развивается. Конечно, многое переменилось за это время. Но клуб сегодня вновь «на плаву». А потому любители ледяных процедур – истинные ценители здорового образа жизни – имеют прекрасную возможность на регулярной основе приобщаться к профилактике простудных, сердечно-сосудистых заболеваний, к торможению процессов старения. И эта оздоровительная, профилактическая деятельность, которой занимается клуб, весьма актуальна, необходима и очень ценна.

Что ж, надеемся, что и впредь клуб «Балашовские «моржи» - Айсберг» будет столь же популярным и нужным людям, как и сегодня!

"БП" №№173-174 от 14 ноября.