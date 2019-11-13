В.В. Радаев: "Набережная, безусловно, станет излюбленным местом отдыха горожан". И это здорово!

Балашов с инспекционным визитом посетил губернатор Саратовской области В.В. Радаев. В ходе нынешнего визита в наш город главу региона главным образом интересовал ход строительных и отделочных работ на, пожалуй, главном на сегодня строительном объекте – набережной реки Хопер.



Стоит напомнить, что проект реконструкции городской набережной главной водной артерии Балашовского района – реки Хопер - стал победителем престижного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации малых городов с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек. Главный приз этого конкурса в данной категории составил 100 миллионов рублей.

Как идут работы на данном объекте, что уже сделано и что еще предстоит выполнить, а главное, насколько рабочие укладываются в оговоренные по контракту сроки – все это стало предметом интереса Валерия Васильевича Радаева.

В этой своеобразной экскурсии по одной из главных будущих достопримечательностей города главу региона сопровождал глава БМР П.М. Петраков, который достаточно грамотно и исчерпывающе рассказал В.В. Радаеву как о самом 100-миллионном проекте, так и обо всех нюансах его воплощения в жизнь.

А сам проект, надо сказать, с каждым днем обретает все более реальные контуры. В частности, на основном склоне обустраиваются три террасы для прогулок, проводится укрепление склона, устанавливаются лестницы, светильники, идет укладка тротуарной плитки, скульптурных композиций, озеленение территории. На набережной предусмотрены новые достопримечательности в виде изящной и в то же время величественной ротонды, детской площадки, скульптурной композиции «Древо знаний», амфитеатра, памятника основателям города…

Кроме того, непосредственно на набережной предусмотрена даже стационарная комната матери и ребенка.

- Молодцы! Это очень правильное решение, - одобрил В.В. Радаев и сделал знак кому-то из сопровождавших его членов делегации взять, что называется, на заметку.

В настоящее время строительство набережной по сути дела близится к завершению. Предполагается, что в основном работы должны быть завершены до конца текущего года.

Осмотрев строительную площадку, выслушав комментарии специалистов и главы БМР П.М. Петракова, Валерий Васильевич прокомментировал увиденное.

- Реализация столь крупного и дорогостоящего проекта в Балашовском районе имеет одну особенность – здесь очень тщательно подошли к предпроектной и проектной части, масштабно обсудили с жителями проект реконструкции набережной. Нужно очень любить свой город, чтобы грамотно вписать такой сложный по рельефу и расположению объект. Нужно ещё просчитать все риски, чтобы в половодье нижний ярус не попал в зону подтопления Хопра.

В Балашове много памятников, а набережная Хопра, безусловно, станет ещё одним излюбленным местом отдыха горожан, - подчеркнул глава региона. - Главное – закончить проект в срок.

Валерий Васильевич пообщался с группой молодых людей, которые прохаживались по будущей набережной. Молодые балашовцы в беседе с В.В. Радаевым отметили положительные изменения, произошедшие и происходящие в облике города в последние годы, и согласились с мнением губернатора о том, что обустроенная набережная, вне всякого сомнения, станет своеобразной визитной карточкой Балашова и одним из самых любимых мест для отдыха балашовцев и гостей города.

"БП" №№169-170 от 7 ноября.

