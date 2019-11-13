Фестиваль: взгляд из театра

С директором Балашовского драматического театра Т.В. Чучковой и его художественным руководителем В.Н. Поповым мы встретились вскоре после завершения регионального этапа Национальной премии Russian Event Awards – 2019, в результате которого фестиваль «Театральное Прихопёрье» занял третье место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвящённое Году театра». Участие в этом конкурсе позволяет туроператорам ориентироваться на географию фестивальных событий в стране. Презентация более 300 проектов конкурса проходила в Балаково, куда приезжали представители из 19 регионов Поволжья и Урала. Проект Балашовского драматического театра защищали администратор театра Дмитрий Власов и волонтёры театрального фестиваля, студентки БИ СГУ Анна Мортикова и Юлия Мозгунова. Девушки занимаются в театральной студии «Стимул» БИ СГУ под руководством Е.Л. Пазовской, участвовали в фестивале «Балашовские подмостки» и были в числе 16 арлекинов, которые украсили церемонии открытия и закрытия театрального фестиваля. В середине ноября Дмитрию Власову, Анне Мортиковой и Юлии Мозгуновой предстоит защищать проект фестиваля «Театральное Прихопёрье» в Самаре.



- Татьяна Васильевна, чем проект нашего театра привлёк внимание жюри Национальной премии?

Т.В.: - Наш фестиваль – уникальное событие для маленького города. Межрегиональный фестиваль с большим количеством зрителей на спектаклях профессиональных театров, большим количеством общедоступных бесплатных мероприятий в Театральном парке, яркой красочной церемонией открытия привлекает не только горожан. К нам приезжают по заявкам организованные группы из соседних районов. Речь идёт не только о культурном событии, но и о готовности к нему инфраструктуры. В презентации «Театрального Прихопёрья» в Самаре будут представлены фотографии, видеоматериалы, статистические данные о готовности города к приёму гостей – о наличии гостиниц, кафе, ресторанов, культурной программе. Не ошибусь, сказав, что своеобразной визитной карточкой III Межрегионального фестиваля стали золотые и серебряные живые скульптуры арлекинов. Студенты театрального отделения филиала колледжа искусств и волонтёры своим участием помогают продвигать наш проект.

- Фестиваль позади. Всё ли получилось, как было задумано?

Т.В.: - Какие цели мы ставили? Сделать фестиваль центром культурного взаимодействия. Это площадка для общения профессиональных артистов. Конкурс с участием жюри – стимул для театров выставлять материал более презентабельный, более конкурентоспособный. Мы выбрали для профессиональной программы жанр комедии. Комедия очень разнообразна в своём воплощении. Иногда на фоне комедийного материала просматривается трагедия. Этот жанр позволяет нам задуматься над серьёзными вещами. И зрителям, судя по ажиотажному спросу билетов на спектакли, наш выбор пришёлся по душе. И задумка Владимира Николаевича с ожившими в определённый момент арлекинами в Театральном парке на церемонии открытия фестиваля воплотилась очень ярко, оставив неизгладимое впечатление у балашовцев и гостей города. Не случайно министерство культуры области предложило нашему театру с арлекинами и образами Екатерины Великой и Петра Столыпина в исполнении артистов Татьяны Болотниковой и Дениса Онищенко представлять Саратовскую область в Совете Федерации. Но главное - нам удалось привлечь к театральному искусству больше зрителей, которые прежде не были театралами. Фестиваль стал театральным праздником для всего города. Он востребован, что очевидно по количеству проданных билетов и посещений общедоступных мероприятий в Театральном парке.

В.Н.: - В организационном плане, на мой взгляд, у нас получилось всё. Всё прошло достаточно слаженно, без накладок. Церемонии открытия и закрытия, несмотря на непогоду, получились, как мы задумывали. Что касается формирования конкурсного репертуара, то у нас не было времени заниматься отбором. Хотелось, чтобы спектакли были более проработанные. Некоторые постановки были на уровне юмора ниже пояса, негармоничного юмора. Мы смотрим спектакль Вольского драмтеатра о романе парижского ловеласа с тремя стюардессами, где все играют на уровне совершенно одинаковых красок. Три абсолютно одинаковые архетипа, хотя они, конечно, должны отличаться. По сути, у всех одно сексуальное влечение, а это неинтересно. Публика не должна просчитывать актёра наперёд. Оценки меняются оттого, что разные темпераменты, разные характеры, разные ситуации. Мы же видим, что одна стюардесса не уехала, когда приехала вторая, а у партнёра даже волосы на голове дыбом не встали: что делать, как выкручиваться? Таких спектаклей не хотелось бы. Нередко наши коллеги дешёвыми приёмами обесценивают мнение зрителя. Это меня печалит. Хотя я с критиками не во всём согласен. Московские и питерские критики не лишены столичного высокомерия. Давая оценки и рекомендации, они должны учитывать возможности театров. В Москве театр не берётся ставить спектакль, не имея 50 миллионов рублей, а для периферийного театра 500 тысяч – большая радость. Мне не хватило на фестивале обсуждения спектаклей. Было бы полезно воспользоваться дополнительным ликбезом для приезжающих театров.

- Кто был приглашён в состав жюри конкурсной программы фестиваля?

Т.В.: - В экспертную группу входили ведущие театральные критики, имеющие солидный опыт участия в работе театральных фестивалей страны. Выбором кандидатур в жюри занималось областное министерство культуры. Ольга Игоревна Галахова – помощник художественного руководителя Московского Губернского театра под руководством Сергея Безрукова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русского театра ГИТИСа. В своё время она работала заместителем художественного руководителя Малого художественного театра. Она представляла на фестивале московскую театроведческую школу. Татьяна Сергеевна Ткач – старший преподаватель кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств, театровед Санкт-Петербурга. В жюри также работали театральный критик, журналист, лауреат премии «Чайка» (Москва) Марина Александровна Тимашёва и член общественного совета при министерстве культуры Саратовской области Юлия Павловна Решетникова. Они, с одной стороны, глубоко и доступно разбирали увиденный материал, а с другой, указывали на конкретные вещи, которые требуют доработки. Критики внесли свою лепту в рост профессионального уровня актёров и режиссёров театров, участвовавших в конкурсной программе фестиваля. Они не всегда лояльно были настроены к конкурсным работам. На то они и критики. В то же время при подведении итогов они отмечали, что в глубинке есть живые интересные, нестандартные спектакли.

В.Н.: - То, что прозвучало при анализе нашего спектакля «Горе от ума», меня удивило, потому что его трактовка членами жюри очень напоминала социалистический анализ, который мы слышали в советской школе: фамусовское общество, Чацкий непосредственный борец с этим обществом. Для меня большим открытием было, когда одна из критиков сказала, что Репетилов в исполнении Дениса Онищенко – член общества масонов и чуть ли не декабрист. Тогда куда девается трактовка самого Грибоедова? То есть герой, который пытается какую-то значимость себе придать, остаётся непонятым критиком вопреки тексту Грибоедова. Мы не противопоставляли Чацкого фамусовскому обществу. Чацкий такой же персонаж, который пользуется трудом своих крепостных, хочет жить, рассуждая, как надо делать, ничего не делая. Его человеческие качества, выписанные Грибоедовым, сомнительного свойства. Если это любовь, то не может быть таким расставание. Ему плевать, что он уехал и не подавал весточки, будучи уверенным, что любимая обязана ждать его. Чацкий недоумевает, как Софья могла променять его на Молчалина. Здесь какие-то противоречия. Вообще абсолютной правильности понимания формулы или теоремы, как теоремы Пифагора, в театре не может быть. От субъективного восприятия объективной реальности не уйти. Автор, будучи субъектом, написал пьесу, внеся свою точку зрения, свой взгляд на объективную реальность. Режиссёр привнёс свою точку зрения. Актёр добавляет своей точки зрения, композитор, художник – своего понимания произведения. Говорить, что есть правильно и что неправильно, сложно, если мы даже в оценке исторических событий и личностей не можем преодолеть разногласия. И в театре к единой формуле не придёшь. Если бы она была, тогда все спектакли были бы похожими друг на друга. Это неинтересно. Мы больше рассчитывали на методическую помощь критиков, нежели на субъективное видение чего-то несостоявшегося в спектакле. В комедии много направлений: и сказка, и водевиль, и буффонада, и комедия положений, и комедия характеров. Расцвечивать постановки можно по-разному. Чем больше будет разнообразия, тем интереснее нашему зрителю. Мы испытываем эгоистические желания показать своему зрителю максимальную палитру этого жанра, чтобы зритель зарядился положительной энергетикой хотя бы на полгода, а лучше – до следующего фестиваля. Для нас важно, чтобы зритель, который знает наши спектакли и мой почерк как режиссёра, имел выбор спектаклей разных театров и мог сравнивать. Зрительский анализ самый объективный, потому что человек, приходящий в театр, голосует рублём.

Окончание в "БП" №№169-170 от 7 ноября.