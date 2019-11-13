В Саратове дети снимут кинофильм

В Саратове стартует VI открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль». Фестиваль пройдет с 5 по 8 ноября. В этом году организаторы посвятили фестиваль памяти известного российского актёра театра, кино и телевидения, народного артиста СССР Олегу Янковскому.

В мероприятиях примут участие более 300 представителей из 12 регионов России и Саратовской области. Юные кинорежиссеры попробуют свои силы в четырех номинациях: «Моя малая родина», «Свободный полет», «Общество и я» и «Любите ли вы театр».

В рамках программы участников «Киновертикали» ждут творческие встречи и мастер-классы с известными кинематографистами.

Торжественное открытие фестиваля пройдет 6 ноября в ТЮЗе им. Ю.Киселева



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