"Педагогический дебют выявил лучших"

С 14 по 18 октября 2019 года в Балашовском муниципальном районе проходил муниципальный этап Всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Цель данного конкурса – создание условий для развития творческого потенциала и самореализации молодых педагогов, педагогов-наставников системы образования, формирование их гражданской позиции, а также активного профессионального отношения к совершенствованию образования.



Конкурс проходил по трём номинациям: «Молодые учителя», «Педагог-наставник», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций». В этом своеобразном смотре педагогических талантов приняли участие 12 педагогических работников. Они, в частности, проводили открытые уроки с учащимися МОУ СОШ №5, занятия и мастер-классы с воспитанниками и педагогами МДОУ д/с «Юбилейный», делились опытом работы, состязались в мастерстве публичных выступлений в МОУ СОШ №7, принимали участие в обсуждении актуальных вопросов современного образования.

Конкурс пролетел незаметно, и вот подошло время подводить итоги. 21 октября в здании управления образования администрации БМР прошла торжественная церемония награждения лауреатов, призёров и победителей муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют – 2019». Сразу отметим, что всем конкурсантам вручены дипломы.

Что же касается конкретного распределения мест, то в номинации «Молодые учителя» победителем конкурса стала учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия №1» Ирина Андреевна Шадурдыева. Совсем немного ей уступила учитель начальных классов МОУ СОШ с. Старый Хопер Ирина Владимировна Макотра, занявшая соответственно второе место. Ну а учитель начальных классов школы № 6 Виктория Александровна Коновалова замкнула тройку призеров в данной номинации.

Лауреатом конкурса «Педагогический дебют-2019» в номинации «Педагогическое мастерство» стала учитель английского языка школы №7 Дарья Александровна Свистунова.

В другой престижной номинации «Педагог-наставник» не было равных воспитателю детского сада «Ландыш» Елене Борисовне Каламберт. Второе место здесь досталось воспитателю детского сада «Радуга» Любови Владимировне Черенович. Третье место в данной номинации досталось воспитателю детского сада «Ласточка» Наталье Ивановне Гончаренко.

В номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» победила музыкальный руководитель детского сада «Юбилейный» Ангелина Юрьевна Пафнутова. Второй здесь стала воспитатель детского сада «Дубравушка» Мария Игоревна Вьюркова. А воспитатель детсада «Ласточка» Людмила Николаевна Саушкина заняла третье место.

Лауреатом конкурса «Педагогический дебют-2019» в номинации «Педагогический талант» стала воспитатель детского сада «Рябинка» Ольга Николаевна Говердовская. А ее коллега из детского сада «Золотой ключик» Юлия Сергеевна Алферьева получила диплом лауреата в номинации «Педагогическая надежда».

Все участники отметили, что прошедший конкурс «Педагогический дебют-2019» представляет собой не только состязание лучших представителей педагогического сообщества Балашовского района, но и возможность профессионального общения педагогов из разных образовательных организаций района. Он дает возможность увидеть современные технологии обучения и воспитания. Конкурс – это обогащение духовно-нравственными ценностями, это своеобразный культурный рост личности педагогов.

Поздравляем победителей и желаем им достойно представить Балашовский район на предстоящем вскоре областном этапе конкурса.

Творческих успехов и новых побед!

"БП" №№167-168 от 31 октября.