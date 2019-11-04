10 октября Центр культуры БМР вновь гостеприимно распахнул свои двери для участников юбилейного фестиваля-конкурса «Талант сквозь время», организованного сотрудниками ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Балашовского района». Дата проведения гала-концерта фестиваля выбрана не случайно, ведь именно в первой декаде октября отмечается добрый и теплый праздник – Международный день пожилых людей.

Фестиваль-конкурс объединил более 100 граждан старшего поколения из 12 районов Саратовской области. Гостями фестиваля стали представители администрации Балашовского муниципального района, руководители государственных и муниципальных учреждений города Балашова.

Концертная программа фестиваля посвящена Году театра в России и включала в себя сценические номера по следующим номинациям: «Искусство грациозного движения», «Магическая сила голоса», «Художественное слово», «Серебряное разноголосье», «Лучшая актерская игра», «Лучшее актерское перевоплощение», «Искусство чистого звучания». Самой популярной номинацией стала «Магическая сила голоса» (18 участников). Тематика фестиваля также учитывалась при оформлении зала, фотовыставки, подготовке фотозоны, подборе костюмов и образов действующих лиц.

Участники фестиваля ярко продемонстрировали свои таланты, оригинальные постановки и неподдельные эмоции. Каждое выступление сопровождалось громкими аплодисментами. В финале гала-концерта всем конкурсантам вручили дипломы и ценные подарки, предоставленные спонсорами фестиваля, а зрители получили незабываемые впечатления и замечательные осенние букеты.

"БП" №№167-168 от 31 октября.