"Единая Россия" готовится к 75-летию Победы

На конференции регионального отделения партии «Единая Россия» обсудили мероприятия в Саратове и районах области, приуроченные к юбилейной дате.



В Саратове прошла конференция регионального отделения «Единой России». Одной из важных задач на 2020 год секретарь реготделения партии, депутат Государственной Думы Николай Панков назвал подготовку к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что во многих местных отделениях партии такая работа уже ведется, в районах области утвердили планы мероприятий по подготовке к юбилею Великой Победы. Панков обратил внимание на необходимость их исполнения.

Представители районов области рассказали, какую работу уже ведут в данном направлении. Секретарь Балашовского местного отделения «Единой России» Сергей Гладков поделился информацией о конкурсе для школьников, который поможет им проводить исследовательскую работу; о создании интерактивного онлайн-музея Великой Отечественной войны, а также о помощи волонтеров в поиске информации о родственниках, участвовавших в сражениях воинов.

«Ребята, которые будут заниматься этой работой, также проникнутся идеей сохранения памяти о войне и не допустят искажения исторических фактов. Этот проект, по нашему мнению, даст серьезный импульс развитию волонтерского движения в районе на базе местного отделения партии», – сказал С.М. Гладков.

В саратовских школах с начала сентября проводятся уроки мужества. На них ребята узнают об отважных людях, которые делом доказали, что героизму есть место в нашей жизни.

«Это позволит нам вырастить поколение настоящих патриотов, которые будут любить свою Родину и защищать ее», – подчеркнул депутат Саратовской городской думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович.

"БП" №№167-168 от от 31 октября.