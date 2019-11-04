Славный юбилей славного техникума

В это трудно поверить, но одному из самых известных и в то же время едва ли не самому престижному учебному заведению нашего города - ГА ПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства» - исполнилось уже 85 лет! Торжества по этому поводу состоялись в Театральном парке и непосредственно в самом Балашовском драматическом театре.

Балашовский техникум механизации сельского хозяйства по праву считается настоящей кузницей квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли не только Балашовского и соседних районов Саратовской области, но и для всей нашей необъятной Родины. Сегодня уже вряд ли кто-то сможет назвать точную цифру механизаторов, электриков, специалистов иных профилей и профессий, востребованных в сельскохозяйственном производстве, подготовленных в стенах этого прославленного учебного заведения за 85 лет его существования. Счет идет явно на десятки тысяч человек.

О широте же представленных здесь специальностей, как и о высоком уровне преподавания и разнообразии видов досуга студентов техникума, можно было судить по раскинувшемуся на один день в Театральном парке своеобразному городу мастеров.

«Мастерград» - так организаторы праздника назвали этот город мастеров. Неподдельный интерес у участников праздника и, разумеется, почетных гостей: главы БМР П.М. Петракова, председателя областного комитета профсоюза работников АПК А.И. Качанова, консультанта отдела развития профессионального образования министерства образования Саратовской области М.В. Шипулиной, заместителя председателя президиума Совета директоров профессиональных образовательных учреждений Саратовской области В.И. Абеляшева, помощника члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.П. Аренина Е.В. Лукьяновой вызвали улицы, проспекты, площади этого удивительного города.

Так, улица Историческая состояла из старых, редких, а иногда и просто уникальных документов, фотографий, рассказывающих об истории создания, становления и развития БТМСХ. Переулок Спортивный во всей красе продемонстрировал, что Балашовский техникум механизации сельского хозяйства на протяжении всех 85 лет своего существования славился не только высоким уровнем преподавания и соответственно подготовленности обучающихся здесь будущих специалистов сельского хозяйства, но и отменной физической формой своих студентов, их громкими спортивными победами на всевозможных соревнованиях. Ярким доказательством тому могут служить десятки самых разнообразных спортивных трофеев, в том числе и достаточно престижных кубков. Здесь же гости смогли увидеть показательные выступления спортсменов техникума (жонглирование гирями, армрестлинг, греко-римская борьба, дартс). Студенты и школьники с удовольствием принимали активное участие в предложенных спортивных состязаниях. С огромным интересом и аплодисментами гости праздника встретили показательные выступления по кроссфиту студентов – силачей техникума.

Проспект Технический, где были представлены различные технические разработки студентов и преподавателей техникума, также произвел на гостей неизгладимое впечатление. Ведь наряду с достаточно сложными и серьезными техническими наработками, на этом проспекте нашлось место и довольно остроумным, но от того не менее сложным поделкам. Площадь Урожайная (согласитесь, было бы, по меньшей мере, странно, если бы город мастеров, к тому же мастеров сельскохозяйственной направленности, обошелся без подобной площади, где нашла свое отражение вся гамма выращиваемых и возделываемых на наших почвах культур) также, бесспорно, является одной из достопримечательностей этого удивительного города. Вниманию гостей, в частности, были представлены выставка декоративно-прикладного творчества студентов техникума, различные поделки из овощей и фруктов, художественные произведения, выполненные из осенних цветов и листьев. Многие посетители не преминули возможностью устроить креативные фотосессии на стилизованных диванах из соломы.

К слову сказать, здесь же, на площади, красовалось оригинальное древо пожеланий. Глава БМР П.М. Петраков и некоторые из гостей воспользовались случаем, чтобы оставить свои поздравления и пожелания юбилярам.

Недалеко от Урожайной площади был организован и настоящий полевой стан, выполненный по мотивам известного художественного фильма «Стряпуха». Здесь гости с удовольствием угощались наваристой кашей, подкреплялись ароматным чаем с горячими пирожками.

Окончание в "БП" №№165-166 от 29 октября.