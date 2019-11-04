От Хопра до Янцзы

Бумага, порох, шелк, фарфор. Даже компас... И это далеко не полный перечень того, что в далёкие века создали жители Поднебесной, технологически опережая тогда весь западный мир. Однако время шло. Китай переживал разные эпохи: позитивные и, напротив, тормозящие развитие.

Но сейчас эта страна, без сомнения, вновь стала одним из лидеров современного человечества во многих областях.



А потому ныне так важно больше знать о Китае, иметь объективные представления об его истории, о современном потенциале. И отличную возможность лишний раз соприкоснуться с культурой, бытом далёкой дальневосточной державы балашовцы получили в начале октября, когда в отделе Балашовского краеведческого музея "Дом купца Е.М. Дьякова" начала работу передвижная выставка по муниципальным районам Саратовской области "Волга и Янцзы - великие реки дружбы".

Торжественная церемония её открытия, которую провела заведующая отделом БКМ Е. Проскуненкова, оказалась приуроченной к 70-летию образования Китайской народной республики. А организатором выступила Саратовская региональная общественная организация Китайский центр "Чжунго".

Между тем главным ньюсмейкером мероприятия стал известный саратовский востоковед, коллекционер, преподаватель японского и китайского языков в Саратовской государственной юридической академии и в Восточно-Европейском лицее Ю.В. Баринов.

В частности, Юрий Владимирович детально рассказал собравшимся о тысячелетней истории Китая, о создании Китайской народной республики и современном уровне экономического развития КНР. Примечательно, что первым государством, признавшим свободный Китай, был Советский Союз. Это произошло 2 октября 1949 года, буквально на следующий день после создания нового китайского государства.

Особенно тесным было сотрудничество между нашими странами в 1950-е годы. А потому именно этому периоду посвящена значительная часть экспонатов, с которыми собравшихся и ознакомил Ю.В. Баринов.

Здесь были китайские зонтики и фонарики, статуэтки и фарфоровые вазы, памятные медали и изображения вождей, выполненные особым способом, чайная посуда и деревянные шкатулки, которые были инкрустированы орнаментом из перламутра и даже из слоновой кости. И еще немало уникальных экспонатов...

В ходе торжественной церемонии Ю. В. Баринов зачитал обращение к участникам открытия выставки от имени министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Н.В. Трошиной.

С приветственным словом выступила консультант управления культуры и туризма администрации Балашовского муниципального района Н.В. Палькина. О своих встречах с китайскими спортсменами на Паралимпийских играх в Сочи, на чемпионате мира по футболу в России, на Всемирных Универсиадах в Казани и Красноярске собравшимся рассказал известный балашовский спортивный волонтер В.Г. Добрынин. Интересный рассказ о китайском ушу подготовили обучающиеся СОШ №5.

В свою очередь в беседе с корреспондентом "Балашовской правды" Юрий Владимирович пожелал Балашову сохранять свою самобытность, свои культурные "коды". При этом следует иметь в виду и опыт наших соседей на Дальнем Востоке, добившихся более чем серьезных успехов в экономике, в технотронике и в целом в развитии современной промышленности, столь необходимой для успешного развития страны в условиях жестких "вызовов" нашего времени.

"БП" №№163-164 от 24 октября.