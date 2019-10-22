Екатерина Ларина провела совещание с главами муниципальных районов и городских округов Саратовской области

В связи с переходом Саратовской области на цифровое вещание в Правительстве состоялось совещание с главами муниципальных районов и городских округов области с участием директора департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерины Лариной и заместителя Председателя Правительства области, руководителя регионального штаба по подключению цифрового эфирного телевидения Василия Разделкина.



Участники совещания заслушали глав отдельных муниципальных районов, которые доложили о работе местных штабов, волонтеров, а также об остающихся вопросах и путях их решения. Руководители муниципалитетов также отметили полное выполнение запланированных работ по информированию населения о предстоящем отключении аналогового телесигнала.

В ходе совещания было озвучено, что в день полного перехода на цифровое эфирное телевещание в региональный колл-центр поступило более 900 звонков от жителей региона, каждый вопрос был решен волонтерами центра незамедлительно, в отдельных случаях даны исчерпывающие пояснения и консультации специалистов профильных органов исполнительной власти и специалистов РТРС.

Екатерина Ларина обратила внимание, что одной из первоочередных задач органов местного самоуправления является обеспечение телевещания у ветеранов Великой Отечественной войны и попросила в ближайшие сутки перепроверить и убедиться в том, что вся работа проведена успешно. Федеральный чиновник отметила нацеленность глав на результат и их контроль над ситуацией с подключением цифрового телевещания или обеспечением наличия спутниковых приемников сигнала в каждом домовладении.

Справочно:

Работа аналогового телевизионного вещания на территории Саратовской области завершилась 14 октября 2019 в 11:45. В этот день на цифровой формат перешли еще 20 регионов России.

Приобрести цифровые приставки и антенны можно в специализированных магазинах и во всех отделениях ФГУП «Почта России».

По вопросам подключения цифрового телевизионного вещания можно обратиться на телефон «горячих линий», который работает в круглосуточном режиме на территории области по номеру: 8-927-229-71-89. Региональная «горячая линия» интегрирована с федеральной, которая работает по номеру 8 800 220 20 02.

Министерство по делам территориальных образований области

