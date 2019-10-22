В Саратовской области отключили аналоговое телевещание

Сегодня, 14 октября, в Саратовской области было прекращено телевещание в аналоговом формате. В мероприятии, прошедшем на радиотелевизионной передающей станции филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» – Саратовский областной радиотелевизионный передающий центр, приняли участие директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Екатерина Ларина и заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин.



В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители будут видеть информационный ролик о переходе региона на цифровое ТВ. Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав цифровых мультиплексов, продолжат аналоговое вещание.

Затем чиновник Минкомсвязи РФ посетила, организованный Правительством Саратовской области, колл-центр по вопросам перехода с аналогового на цифровое телерадиовещание. Более 30 операторов отвечают на вопросы жителей региона ежедневно с 8 до 20:00 по местному времени.

«Саратовская область оказалась в числе 21 региона, которые сегодня перешли на цифровое телевещание. Таким образом, на «цифру» перешла вся страна. Новая эра окончательно открыта, это исторический момент. Мы рады, что это произошло, и надеемся, что для жителей Саратовской области, как и остальной России, этот переход пройдет максимально комфортно и незаметно», - отметила Екатерина Ларина.

«Хотелось бы поблагодарить всех причастных к переходу на цифровое телевещание – региональный штаб, волонтеров, представителей федерального центра, которые оказывали нам поддержку. Была проведена огромная работа. Теперь жители даже самых удаленных уголков Саратовской области смогут принимать сигнал в цифровом качестве», - подчеркнул Василий Разделкин.



Министерство промышленности и энергетики области

