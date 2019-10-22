Состоялось очередное заседание оперативного штаба по переходу на «цифру» в Саратовской области

В Правительстве области состоялось очередное заседание оперативного штаба по координированию вопросов перехода на цифровое вещание на территории региона. В заседании приняли участие заместитель Председателя Правительства области Василий Разделкин, директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минкомсвязи РФ Екатерина Ларина, представители профильных министерств и ведомств.



Присутствующие обсудили ряд важнейших вопросов перехода на цифровое вещание. В первую очередь, речь шла об информационной поддержке - о работе волонтерского штаба и «горячей линии». Перед отключением аналогового вещания волонтеры обошли все домохозяйства в отдаленных населенных пунктах. На данный момент штаб пеших волонтеров увеличен, в приоритетном порядке выезд осуществляется к ветеранам. Как уточнила заместитель министра молодежной политики и спорта области Ангелина Беловицкая, примерно третья часть обращений, поступающих на «горячую линию», касается оказания помощи волонтерами в настройке оборудования для приема цифрового сигнала. По словам заместителя министра промышленности и энергетики области Дмитрия Саратовского, существует полная готовность к повышенному количеству звонков, в связи с отключением аналогового телевещания.

Министр информации и печати области Светлана Бакал отметила активное освещение темы перехода «на цифру» в региональных СМИ и официальных аккаунтах органов власти.

В отдаленных районах особую роль в переходе на цифровое телевещание сыграли работники отделения «Почты России». Необходимые приставки имеются в почтовых отделениях, почтальоны доставляют их на дом, а также собирают обратную связь от жителей и отвечают на интересующие вопросы. Об этом рассказала заместитель директора Управления федеральной почтовой связи Саратовской области Карина Муравьева.

Василий Разделкин выразил благодарность всем, кто участвовал в процессе перехода на цифровое телевещание. По его словам, с сегодняшнего дня саратовцам будет доступна более качественная «картинка». Специально для этого в регионе построили 48 центров передачи сигнала.



Министерство информации и печати области

