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Вторник, 22 октября 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Спас ребёнка от насильника

Сотрудник балашовской тюрьмы С.М. Жога представлен к ведомственной награде. Об этом сообщает ИА "Взгляд-инфо" со ссылкой на заместителя начальника УФСИН по Саратовской области Антона Глебова.
 

В сентябре этого года Сергей Жога стал очевидцем попытки изнасилования несовершеннолетней жительницы Балашова. Сотрудник УФСИН сумел задержать злоумышленника, а потом передать в руки полиции.
"Далеко не каждый в подобной ситуации повел бы себя так, как поступил наш сотрудник. Зная характер Сергея, пообщавшись с его руководством и сослуживцами, могу сказать, что не удивлен этим поступком.  Человек не побоялся оставить своего ребенка, мало того, настиг предполагаемого преступника, задержал его и передал в руки полиции. Сергей Жога выполнил свой гражданский долг. По большому счету, так, конечно, должен бы поступить любой нормальный гражданин РФ", -  прокомментировал инцидент Антон Глебов.
Наши региональные коллеги побывали на месте ЧП, пообщались с жителями райцентра, а также с самим балашовским героем.  
До службы в системе УФСИН Сергей Жога служил в армии, довелось ему побывать и в горячих точках. Примечательно, что о своем поступке он предпочел умолчать на службе, не знали об этом и многие жители Балашова.
Подготовленный сюжет стал частью еженедельной информационно-аналитической программы "Взгляд с экрана" - проекта "TVSAR".

"БП" №№157-158 от 15 октября.

 