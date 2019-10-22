На Волге, напротив набережной, может появиться большой космический центр с планетарием

Статья , в которой опубликован материал, а также представлен проект нового космического центра, появилась в журнале «Русский космос», выпускаемом корпорацией Роскосмос.



Известно, что сам проект был создан архитекторами местного бюро «Аквитал-М». Проект получил рабочее название — Центр космонавтики «Гагарин».Внешний вид его напоминает стартовый стол, с которого отправилась в космос ракета с человеком на борту.

По мнению авторов задумки, центр привлечет туристов в Саратовскую область .

Насколько известно, пока у проекта нет финансирования и поддержки властей.

Источник: https://nversia.ru/news/na-volge-naprotiv-naberezhnoy-mozhet-poyavitsya-...

