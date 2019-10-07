В.В. Володин: "Ответственность должна быть у каждого..."

На днях Председатель Государственной Думы Российской Федерации В.В.Володин и губернатор Саратовской области В.В. Радаев предприняли рабочую поездку сразу по четырем муниципальным районам региона: Турковскому, Самойловскому, Романовскому и Балашовскому.



В рамках этой поездки Председатель Госдумы и глава региона знакомились с ходом реализации программы развития отдаленных территорий, осуществления мероприятий Стратегии социально-экономического развития Саратовской области, а также национальных проектов, инициированных президентом страны.

Итоги же этой рабочей поездки были подведены уже в Балашове, где в местном драматическом театре Вячеслав Викторович Володин и Валерий Васильевич Радаев провели встречу с общественниками, ветеранами, активом и работниками социальной сферы вышеперечисленных муниципальных районов. На этой встрече состоялся серьезный, предельно откровенный разговор о проблемах региона вообще и отдаленных районов, в частности, о ситуации, складывающейся в здравоохранении, социальной сфере, в дорожном строительстве…

Так, В.В. Володин отметил, что до конца текущего года в трех отдаленных районах будут созданы современные образовательные центры с хорошей спортивной базой. По мнению Вячеслава Викторовича, очень важно чтобы каждый район приоритетно расставил свои задачи, как ему двигаться дальше. Например, определить, что нужно сделать, чтобы было в достаточном количестве техники для коммунального хозяйства.

Говоря о проблемах в здравоохранении, спикер Госдумы подтвердил, что ни в одном районе не будет закрыта больница. Напротив, лечебные учреждения будут усиливаться кадрами. Балашов же при этом должен стать межрайонным центром здравоохранения.

При этом необходимо постоянно уделять внимание теме зарплат, чтобы не получалось таких казусов, когда некоторые главврачи зарабатывают в месяц едва ли не больше, чем губернатор, а молодые специалисты получают по 16 тысяч рублей.

По мнению Володина, руководство регионального минздрава не уделяет этой проблеме достаточного внимания.

Губернатор В.В. Радаев сообщил, что уже создана и работает комиссия по проверке законности доходов главных врачей.

В своем выступлении глава региона обозначил предварительные итоги реализации программы развития отдалённых территорий.

«Во всех районах есть кадровая проблема, которую мы решаем. Основная здесь проблема – уровень заработной платы. У работников бюджетной сферы ее средний показатель один из самых низких в России. Это нас не устраивает. Поэтому при поддержке Вячеслава Викторовича Володина недавно прошла встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым, на которой обсудили эту тему, говорили о необходимости довести зарплату до среднего показателя по ПФО. На эти цели в 2020 году нужно 8 млрд рублей. Это огромные средства, и в этом нужна поддержка федерального центра», - сказал Валерий Радаев.

В.В. Радаев также уделил внимание и теме дорог.

«Чтобы люди оставались на местах, видели перспективы, помимо социальных объектов, необходима нормальная транспортная инфраструктура. Мы приняли решение: по нацпроекту президента страны «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировать ключевые региональные трассы, а затем перейти на поселенческие дороги. В вопросе передачи дорог на федеральный уровень нам помог Вячеслав Викторович Володин. Регион уже передал две автодороги, сейчас идет активная работа по передаче третьей. Это заметно облегчит нам задачу привести региональные трассы в нормативное состояние», - подчеркнул губернатор.

В целом в текущем году в Романовском, Самойловском и Турковском районах приведены в порядок 50 километров дорог. Всего в четырех районах в рамках нацпроекта до 2024 года будет отремонтировано 115 км дорог, в том числе в Балашовском – почти 25 километров.

За восемь месяцев нынешнего года выполнены намеченные работы на ряде объектов в отдаленных муниципалитетах Правобережья. Так, в Турковском районе проведен ремонт кровли здания школы в райцентре. Реконструированы системы водоснабжения, три межпоселковых газопровода, завершен капитальный ремонт скважин. Обустроены общественные территории на сумму более 1 млн рублей.

В Романовке завершаются работы в ДК, продолжается строительство бассейна, завершен ремонт двух дворовых территорий, благоустраиваются пешеходная зона и привокзальная площадь.

В Самойловском районе отремонтированы спортивные залы в четырех сельских школах, районный ДК. В селе Святославка реконструирована система водоснабжения. Благоустроен центральный парк в райцентре, там же до конца октября будет приведен в порядок еще один парк.

В Балашовском районе приведены в порядок 25 дворов и общественных территорий.

«Губернатор правильно обозначил приоритет – дороги. С 2016 года мы передали на федеральный уровень дороги «Саратов-Озинки», «Саратов-Тамбов», в ближайшее время будет завершена передача трассы «Урбах-Алгай». Создается федеральное дорожное управление, которое на месте будет заниматься ремонтом трасс. Высвобождаются большие средства. Сейчас в области в 10 раз увеличились средства на содержание дорог – с 1,3 млрд до 10 млрд рублей. Если мы в следующем году еще передадим трассу «Ровное – Энгельс – Балаково – Пугачев – Ивантеевка», то области останется обслуживать только подъезды к райцентрам и межмуниципальные дороги. А чтобы привести в порядок дорогу «Саратов – Озинки», нужно было 6 млрд рублей, «Саратов-Ртищево» – 4 млрд рублей, «Урбах-Алгай» – 4 млрд рублей. И еще 600 млн рублей на содержание ежегодно. Таких средств на областном уровне не было, но мы решили проблему. Ещё 2-3 года, и мы получим с вами совершенно другое качество дорог.

Ранее действовала система районных ДРСУ, но они были обанкрочены. Считаю, что к этой системе надо вернуться. Крупные и отдаленные районы должны иметь собственные дорожные участки, которые будут ремонтировать трассы в своих и соседних районах», - подчеркнул Вячеслав Володин.

«Внимание должно быть приоритетное к районам, откуда начинается Саратовская область. Подход ответственный, нацпроекты президента дают нам шанс двигаться вперёд. Многое от вас зависит, но ответственность должна быть у каждого – и у директора, и у главврача, и у главы района, и у министра», - отметил спикер Госдумы, обращаясь к сидящим в зале.

"БП" №№153-154 от 8 октября.