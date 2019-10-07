Хоперское муниципальное образование: такое близкое и... далекое

Глава БМР П.М. Петраков вновь отправился с инспекционной поездкой по муниципальным образованиям возглавляемого им района. На этот раз пунктом назначения поездки стало близлежащее Хоперское МО, которое некоторыми балашовцами вот уж несколько лет воспринимается не иначе как один из пригородов Балашова.



Хоперское муниципальное образование действительно находится в непосредственной близости от границ города, и вполне возможно, что когда-нибудь с. Хоперское вольется в город по примеру того же микрорайона Козловка. Однако, чтобы соблюсти историческую справедливость и непредвзятость, отметим, что Хоперское МО на сегодняшний день является самостоятельным муниципальным образованием, как и остальные 14 МО, входящих в состав Балашовского муниципального района.

К слову сказать, сегодня в селе Хоперское проживают более 2700 человек. В летнее время число жителей пополняется за счет горожан-дачников и переваливает за 3000. Поэтому состояние объектов социальной сферы и торговли особенно актуально для такого крупного населенного пункта.

С осмотра объектов соцсферы и начался визит главы БМР П.М. Петракова в Хоперское МО.

С недавних пор на территории данного муниципального образования появилось новое производство – ООО «АгроТехСервис», оказывающее услуги по ремонту сельскохозяйственной техники. Вот уж, воистину, спрос рождает предложение. Молодой предприниматель вовремя смекнул, что сельхозтехника естественным образом (как известно, ничто не вечно под луной) выходит их строя, нуждается в определенного рода ремонте, усовершенствовании. Раз уж есть спрос, по закону рынка должно появиться и предложение. И оно появилось в виде нового предприятия, оказывающего сельчанам соответствующие услуги по доведению техники до необходимых кондиций. В год в «АгроТехСервисе» обслуживается более 600 единиц сельхозтехники. На предприятии работают 20 человек, средняя заработная плата составляет порядка 20 тысяч рублей.

- Конечно, проблем хватает, - делится в разговоре с главой района молодой предприниматель.- Но хватает и спроса на услуги нового предприятия. А, значит, можно строить долговременные планы развития и расширения.

Очень важным аспектом нормальной (не хуже, чем в городе) жизни на селе было и остается торговое обслуживания селян. В с. Хоперское есть довольно крупный торговых центр. Впрочем, положа руку на сердце, торговым центром этот магазин назвать, наверное, нельзя. Но с тем, что данная торговая точка выполняет очень серьезную социальную роль, вряд ли кто-то поспорит.

Глава БМР П.М. Петраков, разумеется, не преминул возможностью заглянуть в местный супермаркет. После того, как на выезде из города по направлению на Саратов был открыт огромный супермаркет сети «Магнит», здешним владельцам торговой точки и продавцам пришлось изрядно поднапрячься, чтобы не проиграть торговому гиганту в битве за покупателя. И пока им в этой схватке удается удерживаться на плаву. Здесь стараются удовлетворять всем требованиям покупателя (который, как гласит известный закон маркетинга, всегда прав), расширяют ассортимент продающихся продуктов и товаров, стараются не задирать цены, оказывать как можно более качественные услуги клиентам. Случается, отпускают товар под запись, кроме алкоголя и табака, разумеется.

Когда гости подошли к местному фельдшерско-акушерскому пункту, то обнаружили здесь очередь, образовавшуюся к специализированному автомобилю «КамАЗ», на базе которого устроен передвижной медицинский комплекс. Подобные автомобили регулярно выезжают в населенные пункты Балашовского (и не только Балашовского) района с тем, чтобы оказать необходимую диагностическую помощь людям, проживающим в отдалённых населенных пунктах.

В местном ФАПе главу района и сопровождающих его лиц встретил главный врач Балашовской районной больницы А.Ю. Гадяцкий. Как сообщил Андрей Юрьевич в беседе с Павлом Михайловичем, в настоящий момент в районе действуют несколько программ поддержки сельской медицины. А.Ю. Гадяцкий представил главе района нового медицинского специалиста, недавнюю выпускницу медицинского вуза, которая приехала в Балашов, работает в ФАПе с. Хоперское и уже успела завоевать у местных жителей определенный авторитет и уважение.

Побольше бы таких молодых медиков нам на село.

Посетили гости и здешний детский сад с романтическим названием «Радуга». Воспитанники учреждения как раз гуляли и играли во дворе на свежем воздухе. К слову сказать, «Радугу» посещают 65 юных жителей села. Вопросы, связанные с содержанием помещений детсада, поэтапно решаются.

Увиденное и услышанное в ходе посещения Хоперского МО, а также вопросы, занимающие хоперцев, обсудили на традиционной встрече с жителями села. Но прежде, как принято, перед земляками выступил с отчетным докладом об исполнении бюджета Хоперского муниципального образования за прошлый год и за 8 месяцев года нынешнего глава Хоперского МО Е.Н. Инкин.

Позже с сельчанами пообщался и глава БМР П.М. Петраков. Вопросы, поднятые в диалоге, традиционно были самого разного характера. Как оказалось, жителей Хоперского волнуют перспективы работы и необходимость ремонта местного клуба, качество местной воды, деятельность электроснабжающих организаций в части установки их сотрудниками счетчиков и многое другое.

После встречи граждане в индивидуальном порядке смогли задать личные вопросы главе района, представителям социозащитных и энергоснабжающих организаций, руководителям структурных подразделений администрации района.

Все озвученные вопросы, жалобы и предложения будут доведены до руководителей соответствующих структур с целью улучшения качества обслуживания населения.

"БП" №№153-154 от 8 октября.