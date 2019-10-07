До новых встреч на фестивальных театральных подмостках!

Похоже, сентябрь для балашовцев неуклонно превращается в этакий театральный месяц. Пожалуй, даже в театрально-фестивальный. У всех еще свежи воспоминания о прошедшем III Межрегиональном фестивале «Театральное Прихоперье», который наш город принимал с 14 по 22 сентября. Целых девять дней Балашов уже не примерял на себя, а вполне привычно исполнял обязанности одной из театральных столиц России. Однако все хорошее, увы, рано или поздно заканчивается.



22 сентября состоялся заключительный фестивальный день. К слову сказать, за эти девять дней на различных сценических площадках Балашова были показаны 15 спектаклей (практически на всех неизменные аншлаги) и 8 концертных программ, которые посетили 5, 5 тысячи балашовцев и гостей города.

Завершалась же фестивальная программа показом в Балашовском драматическом театре комедии по пьесе А. Островского «Не все коту Масленица» Московского академического театра им. В.В. Маяковского. По окончании спектакля здесь же, на главной сцене фестиваля, прошла торжественная церемония закрытия театрального форума. Изначально церемонию предполагалось провести на открытой сцене в Театральном парке, однако, увы, свои коррективы в планы организаторов внесла погода.

Тем не менее, все намеченное было выполнено, включая и небольшой, но очень проникновенный концерт, который дал для местных ценителей музыки и театра струнный ансамбль Саратовского академического театра оперы и балета.

После окончания спектакля к зрителям обратился директор Московского академического театра им. В.В.Маяковского А. Стульев, который поблагодарил балашовскую публику за чрезвычайно теплый прием, отметил, что артистам театра было очень приятно выступать на сцене Балашовского драматического театра перед такими гостеприимными и весьма подкованными театральными зрителями, и пообещал обязательно привезти свой театр в Балашов на следующий фестиваль «Театральное Прихоперье». Разумеется, если последует приглашение от организаторов.

Ну, за этим, надо полагать, дело не станет.

Как водится, на закрытии фестиваля были подведены и оглашены и определенные итоги. Ведь, напомним, в этом году впервые в истории фестиваля «Театральное Прихоперье» организаторы попробовали провести конкурсную программу среди представленных театральных работ.

Жюри, состоящее из признанных авторитетов в области театра, блестяще справилось со своей работой. И в последний фестивальный день был озвучен вердикт жюри.

Так, один из главных призов фестиваля – приз губернатора Саратовской области за лучший спектакль достался коллективу Саратовского областного театра оперетты за спектакль «Здравствуйте, я - ваша тетя!».

Что касается прочих номинаций, то здесь предпочтения членов жюри и зрителей распределились следующим образом.

В номинации «Лучшая мужская роль» не было равных артисту Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почёта» драматического театра Сергею Ключникову, который сыграл в спектакле «Пигмалион» роль Генри Хиггинса.

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль в русском классическом репертуаре» стал артист Балашовского драматического театра, любимец местной, а теперь уже и не только местной публики Денис Майданюк, блестяще исполнивший роль Фамусова в бессмертной комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума».

В интересной номинации «За лучшую женскую роль в мужской интерпретации» не оказалось достойных конкурентов у артиста Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Александра Рыжманова, сыгравшего роль Эрика–Марианны в спектакле «Тётки».

Свой приз в номинации «За изящество игры с образом» получил артист Саратовского областного театра оперетты Михаил Крищиков за роль Бабса в спектакле «Здравствуйте, я – ваша тётя!».

Артистка Балаковского театра юного зрителя Дарья Абоимова, которая исполнила роль Мэг в спектакле «Примадонны», стала победительницей в номинации «Лучшая женская роль».

Приз за лучшую режиссерскую работу достался Ансару Халиллулину (Пензенский областной драматический театра им. А.В. Луначарского) за спектакль «В зале есть врач?».

Кроме того, специального приза от музея-заповедника С.В. Рахманинова «Ивановка» за музыкальное оформление в драматическом спектакле был удостоен Балашовский драматический театр (спектакль «Горе от ума»).

Балашовский драматический театр получил еще один очень важный приз теперь уже от оргкомитета фестиваля с формулировкой: «За большой вклад, подготовку и проведение III Межрегионального фестиваля «Театральное Прихопьерье».

Стоит отметить, что в этом году в фестивале приняли участие более 5 тысяч человек. Такой масштаб мероприятие приобрело благодаря работе оргкомитета под председательством главы БМР П.М. Петракова. На протяжении полугода члены оргкомитета проводили серьезную подготовительную работу к мероприятиям «Театрального Прихоперья». И эта работа, что называется, не прошла впустую. О чем свидетельствуют многочисленные восторженные отзывы как артистов, так и зрителей.

Так что до новых встреч на театральных подмостках будущих фестивалей «Театральное Прихоперье»!

"БП" №№153-154 от 8 октября.