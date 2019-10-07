"Комбат" и его "войско"

Увесистого размера "кусок-напоминание" из прошлого "свалился" на мою голову аккурат в начале лета, в последних числах июня, став полной неожиданностью и вызвав бурю эмоций. Переданная мне записка с перечнем незнакомых телефонов больше напоминала абракадабру, чем отвечала на конкретные вопросы: кто? откуда? зачем? А главное - почему именно я оказался в центре чьего-то там интереса? Самые сюрреалистические варианты тут же сказались на учащении сердцебиения.



Невразумительной ситуация, покрытая мраком таинственности, оставалась до той поры, пока в мобильнике не раздался незнакомый женский голос, кричавший с надрывом, выплескивая в "трубу" излишки адреналина: "Саша,ты?.. Это Нина Дмитриевна, жена Виктора Николаевича. Звоню тебе из Тулы...".

Мои "Patek Fhilippe" замерли вместе со мной на отметке 14:30 пополудни, взгляд упал на календарь: пятница, Леннон за спиной вполголоса вытягивал знаменитую и трогательную "Woman", Йоко Оно, присев на лавочку, нервно закурила: их счастливая жизнь с Джоном рухнула...

Сопереживая с молодой вдовой, упустил из виду, что машина времени скачками рванула в обратную сторону, распутывая нить воспоминаний, после чего до меня, наконец, стало доходить: mamma mia, судьба снова сводит меня с экс-тренером ДЮСШ по легкой атлетике Виктором Николаевичем Болмосовым, связь с которым в силу обстоятельств прервалась около 20 лет назад!

Здесь разом все встало на место, и как-то сами собой воссоединились и породнились два города - город оружейников, где он сейчас живет с детьми и внуками, и малая родина поэтессы Марины Цветаевой. Не захочешь да поверишь, что земля и впрямь круглая, раз два человека, спустя бездну времени, встретились на ней в абсолютно ранее им незнакомой географической точке. Иными словами, случилось то, чего случиться не могло никогда и ни при каких условиях! А оно вон как вышло…

А спустя неделю с небольшим, в первой половине дня, они уже стучались в мою дверь. Глаза верили и не верили, что увиденное - не сон, а настоящая явь. За окнами броскими красками шиковало лето, поодаль, будто осерчавшая на что-то или кого-то, давала о себе знать гроза, недвусмыс-ленно намекавшая: вы особо-то не засиживайтесь, я еще вмешаюсь в ваш животрепещущий диалог. Она потом нагонит гостей в районе Серпухова:"дворники" с трудом справятся с низвергавшимися потоками дождя...

Но это случится позже, когда гости уже покинут задыхавшуюся от знойного пекла, благоухающую зеленью Тарусу - культурную столицу Калужской области, которую своими неспешными водами омывает полусонная Ока, один в один повторяя не менее величественный Хопер. Даже своими плавными изгибами-поворотами, похожими на грации конкурсных мисс, - они точь-в-точь схожи, разница лишь в одном - в ширине и глубине рек.

А пока... Первой в дверном проеме появилась высокая и эффектная гранд-дама Марина, дочь, вежливо пропуская вперед себя родителей - Виктора Николаевича и Нину Дмитриевну. Как бывает в подобных случаях? Обнялись, расцеловались, обменялись подарками. Мне, в частности, достались изданная им в Туле книга-эссе "Забвению не подлежит" с результатами его поисковой деятельности, беседами с ветеранами войны и тружениками тыла, воинами-интернационалистами, шикарный фотоальбом "Балашов. Светлый город на чистой реке" со стихами Николая Палькина, знаменитые тульские пряники и щедрые дары из собственного сада-огорода.

Время шло, незаметно делая свое дело и неумолимо подводя нас к той черте, когда всеми фибрами души мы почувствовали: настал черед открывать дверь в прошлое, стараясь не замарать его худыми воспоминаниями, ничего не расплескать, ничего не забыть. Оставалось лишь решить - с чего начинать. Спорт? Он и так никуда не денется. "А что, - молнией сверкнула мысль, - если взять да и копнуть его подноготную?". Моя-то ему хорошо известна. А вот его... Допустим, если сейчас опросить с десяток учеников на предмет, что им известно о своих наставниках, то большинство обязательно впадет в ступор и пробурчит в ответ нечто неопределенное, типа, совсем мало, а то и вовсе ничего.

Как мы, например, прыгали-бегали-от души резвились, а толком ничего не знали о человеке, которому собственноручно и добровольно вручили свои ноги-руки, а еще - к той поре ничем не наполненные детские мозги (они "выкручивались наизнанку", едва дело доходило до проверки школьных дневников на предмет успеваемости). Он не спешил раскрываться (думаю, и не стал бы), а мы в пылу спортивного азарта как-то не интересовались его жизнью "до" нас. Просто не отваживались заглянуть в замочную скважину, не хватило смелости: стыдно, неловко, да и вообще...

И зря. На самом деле она оказалась более чем! После железнодорожного училища в Аткарске с отличием окончил Ленинградский техникум физической культуры, успешно одолел ГЦОЛИ ФК имени Лесгафта и продолжал тренировать, по сути, в кустарных условиях (провинциальный город в те годы ничем серьезным не располагал). Спортзалы "Слюды" и ШМАСа в военном городке, каких-то школ, центральные улицы и окраины, безотказная и всегда доступная Мача, стадионы "Локомотив" и БВВАУЛ - все нами исхожено-избегано-исползано вдоль и поперек, везде оставили мы свои следы. Казалось бы, о каких результатах могла идти речь, если, повторюсь, условия были - не ахти? Но каким-то образом он все же исхитрился и выдал "на-гора" пять мастеров спорта СССР и ряд кандидатов в мастера, побеждавших на соревнованиях довольно высокого уровня. Таня Свинкина и Сергей Гусев, Александр Полянский и Виктор Обухов. Их имена не сходили с полос местной и региональной прессы. Да и вообще, Балашовская ДЮСШ второй половины 60-х годов прошлого века наводила "шорох" на областных соревнованиях, регулярно поставляя в сборную команду, в которую когда-то входил и он сам, своих воспитанников. Но то была "элита", на нее смотрели снизу вверх с открытым ртом. Сейчас же, полвека спустя, на приокских берегах мы вспоминали ребят пусть рангом и классом пониже, тем не менее, оставивших заметный след в нашей памяти: Вовка Должиков и Володька Серебряков, Сашка Горбачев и Валя Горбунова, Оля Харламова и Юрий Лукьянов, Петр Белов, Коля Тарасов и мой одноклассник Юра Микота... (Простите, кого запамятовал.- А.Б.). Говорят, они достигли определенных высот в сферах, не связанных со спортом. Прекрасно! А часто и вспоминали ли они вообще того, кто им помог выйти на самостоятельную дорогу, подсказывая, как вместе с нагрузками физическими преодолевать и проблемы жизненные? Если да, то замечательно!

Наведываясь к нему в гости поначалу с Чукотки, потом из Молдавии, а позже - из первого наукограда России Обнинска, вспоминаю те времена и, как любил частенько повторять мой друг профессор Сироткин, спешу засвидетельствовать: ему действительно присущи неугомонность и амбициозность (в хорошем смысле слова), напористость. В отличие от других, предпочитал не почивать на лаврах, не отсиживаться в кустах, а тихо и спокойно, не мозоля глаза окружающим, жил как нелегал "двойной" жизнью, подробности которой знали только близкие, самые посвященные и, видимо, не единожды выговаривавшие: может, хватит, остепенись.

Окончание в "БП" №№153-154 от 8 октября.