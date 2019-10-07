О предстоящей зиме, летнем отдыхе и профилактике гриппа

шла речь на очередном постоянно действующем совещании, которое провел глава БМР П.М. Петраков.



В повестке ПДС, в частности, значились три вопроса: «О готовности Балашовского района к осенне-зимнему периоду 2019-2020 гг.», «Итоги проведения летней оздоровительной кампании в 2019 году на территории Балашовского муниципального района» и «О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2019-2020 годов. О проведении иммунизации населения района против кори».

С информацией по первому вопросу выступил и.о. председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации БМР Н.Н. Несмеянов.

Как отметил в своем выступлении Николай Николаевич, сразу после завершения отопительного сезона 2018-2019 годов все предприятия жилищно-коммунального комплекса, учреждения соцсферы, УК и ТСЖ разработали свои планы мероприятий по подготовке к ОЗП 2019-2020 годов на общую сумму 74 млн рублей. Основная часть работ для вступления в отопительный сезон выполнена. Теплоснабжением на территории района занимаются четыре организации, которые обслуживают 32 котельные. Объекты социальной сферы отапливают две собственные котельные и 72 топочные. К началу отопительного сезона необходимо было подготовить: 111 теплоисточниов, 117 км теплосетей, 750 км водопроводных и 169 км канализационных сетей, 520 многоквартирных домов.

Проведены гидравлическая опрессовка тепловых сетей (выявлено 166 порывов), ревизия котельного и насосного оборудования, запорной аппаратуры.

Выполнены различные мероприятия по подготовке теплового хозяйства на общую сумму 15 млн рублей. Техническая готовность на момент проведения ПДС составляла 99 процентов. При этом докладчик особо подчеркнул, что основные мероприятия по подготовке к зиме проводились в рамках модернизации системы теплоснабжения.

В 2019 году к началу отопительного сезона планируется запустить в работу новые газифицированные котельные в трех сельских школах и двух детских садах. Общая стоимость работ по модернизации систем теплоснабжения в этих учреждениях составила 11,2 млн рублей. Предполагается, что в рамках проводимой модернизации будет закрыт ряд убыточных котельных, а часть абонентов (к примеру, в р.п. Пинеровка 312 квартир) будет переведена на автономное отопление.

Традиционно в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону особое внимание уделялось жилищному фонду. В Балашовском районе насчитывается 520 многоквартирных домов, так что фронт работ был более чем внушительный. В частности, выполнен текущий ремонт 260 мкд (28,5 млн рублей), капитально отремонтированы 4 мкд (35 млн рублей).

Докладчик подчеркнул, что специалистами ЖКХ района в течение лета проводилась работа с руководителями управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК по своевременной подготовке жилых домов к отопительному сезону. Одними из первых, кто подготовил свои дома и получил паспорта готовности, стали следующие управляющие компании: «Лада», «Пилот», «Мой дом», «Лидер-С»… Однако, увы, не все управляющие компании добросовестно отнеслись к своим обязанностям. В числе аутсайдеров были названы УК «Заря» и ТСН «Фестивальный». В соответствии с законодательством им грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Еще одной проблемой, влияющей как на своевременное начало, так и на беспроблемное прохождение отопительного сезона, остается задолженность теплоснабжающих организаций за потребленные энергоресурсы.

Так или иначе, но на днях было издано распоряжение администрации района №1879-р от 23.09.2019 года «О начале отопительного сезона 2019-2020 годов», которым установлен срок начала нынешнего отопительного сезона для учреждений социальной сферы района 24 сентября. Сделано это в связи с понижением температуры воздуха.

Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 2019 года на территории Балашовского района доложила начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская.

На протяжении многих лет на территории района функционируют три загородных оздоровительных учреждения (лагеря «Колос», «Юность» и санаторий «Пады), в которых в летний период отдыхают, оздоравливаются и набираются сил дети как Балашовского района, так и некоторых соседних муниципальных районов. Не стал в этом смысле исключением и нынешний год. За три смены в лагере «Колос» отдохнули 597 детей разного возраста из 19 районов Саратовской области, из областного центра, Москвы, Мурманска и Тамбовской области. Из Балашовского района в «Колосе» отдохнули 339 ребят. Как отметила Вера Владимировна, одной из важнейших отличительных особенностей лагеря «Колос» является работа по всестороннему развитию детей. В 2019 году лагерь работал по программе «Лесное царство». В каждой смене в лагере действовали несколько тематических направлений, в рамках которых были созданы спортивные отряды (легкая атлетика, каратэ, художественная гимнастика), отряд с углубленным изучением английского языка, православный отряд, а также отряд учащихся казачьих классов. Кроме того, уже четвертый сезон на территории лагеря работает театральный отряд.

В санатории «Пады» этим летом работа лагеря была организована в четыре смены. Всего здесь оздоровились 1274 ребенка. Отдыхающие здесь дети имели возможность пройти ряд оздоровительных процедур для лечения заболеваний верхних дыхательных путей, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы…

Принял детей минувшим летом и лагерь «Юность». Здесь, в частности, отдохнули 155 детей – воспитанники школы №11 г. Балашова, филиала школы-интерната с. Родничок и ребята из санаторной школы г. Калининска.

Всего же в загородных оздоровительных учреждениях этим летом отдохнули 2026 ребят разного возраста, в том числе 734 ребенка из Балашовского района. Их отдых сопровождался массой интересных и увлекательных мероприятий, спортивными соревнованиями, концертами, фестивалями, конкурсами, спартакиадами. Работало множество тематических секций и кружков. Особое внимание уделялось питанию отдыхающих и их безопасности.

Все объекты детского отдыха находились под неусыпным наблюдением органов Роспотребнадзора, пожарного надзора, прокуратуры.

Была организована и работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе 30 образовательных учреждений. В них отдохнули 932 ребенка.

Впрочем, летом дети, особенно старшие подростки, не только отдыхали, но и некоторые из них успели поработать. Одной их действенных форм работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является привлечение их к труду и получение ими профессиональных навыков. С этой целью на территории района реализуется программа временной трудовой занятости подростков в возрасте 14-18 лет. В летний период 2019 года Центром занятости было временно трудоустроено 157 14-18-летних подростов. Всего же за истекший период нынешнего года было трудоустроено 374 подростка.

С информацией по третьему вопросу: «О проведении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2019-2020 годов. О проведении иммунизации населения района против кори» выступила врио начальника Западного ТО Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области О.В. Логутова.

Сославшись на данные ВОЗ, докладчик отметила, что в эпидсезоне 2018-2019 годов по всему миру тяжелыми формами гриппа переболели более 5 млн человек, в том числе полмиллиона человек с летальным исходом. На территории нашего района пик заболеваемости гриппом был зарегистрирован на четвертой неделе текущего года. Наибольший подъем заболевания продолжался в течение пяти недель. Общее число переболевших гриппом и ОРВИ за это время составило 4732 человека. В эпидсезоне 2018-2019 годов за счет всех источников финансирования против гриппа было привито 45157 человек (44% от населения района). За восемь месяцев 2019 года среди населения Балашовского района зарегистрировано 10491 заболевание с острыми респираторно-вирусными инфекциями, что на один процент выше заболеваемости за аналогичный период прошлого года.

Докладчик дала конкретные рекомендации относительно того, что необходимо предпринять, чтобы уберечься от заболевания гриппом и ОРВИ, а также рассказала о необходимости иммунизации населения Балашовского муниципального района против кори.

"БП" №№151-152 от 3 октября.

