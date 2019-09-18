В Саратовскую область едут более 600 представителей из 21 страны мира

С 8 по 16 сентября 2019 года в г. Саратове состоится Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Состязания будут проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

На чемпионат приедут более 600 представителей из 21 страны мира, это сборные Австрии, Белоруссии, Чехии, Республики Кореи, Германии, Словакии, Турции и др.. Вчера вечером в Саратов прилетела первая делегация – это Китай. Остальные делегации прибывают 7 и 8 сентября.

В этом году в рамках соревнований пройдут XV Чемпионат мира среди мужчин и VI Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту, IX Чемпионат мира среди юношей и юниоров и V Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

Состязания пройдут на стадионе «Локомотив» и на Театральной площади г. Саратова. Спортсменам предстоит соревноваться в таких дисциплинах, как подъем по штурмовой лестнице, преодоление 100-метровой полосы препятствий, боевое развёртывание и эстафета.