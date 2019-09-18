Обращение поискового отряда "Обелиск"

В канун 75- летия Великой Победы, в Правительство Саратовской области обратилсямосковский поисковый отряд "Обелиск" с огромной личной просьбой: найти родных и близких Погибших Солдат Великой Победы, уроженцев и жителей Саратовской области. Цель поиска отрядом родных: передать родным Именные папки по Солдату и место современного захоронения, чтобы родные смогли приехать и поклониться памяти близкого человека!



Просим откликнуться, если в данном объявлении Вы узнали своего родного Погибшего Солдата Великой Победы и обратиться к волонтеру московского поискового отряда "Обелиск" Фаттаховой Розе по телефону 8-903-089-75-79 или по адресу электронной почты: roza-fattahova@mail.ru.

СЕМЕНОВ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ, 1904 г.р., гвардии красноармеец 6 гвардейского мотострелкового полка 3 гвардейской мотострелковой дивизии:

Уроженец: Саратовская область, Романовский р-н, с. Большой Карай.- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=71651375&p=2. По другим данным: Саратовская обл., Романовский р-н, с. Пинеровка- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=550650078

До войны проживал по адресу: Саратовская область, Балашовский р-н, с. Пинеровка, пер. Луначарский, дом 15. - https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=550650078. По другим данным: Саратовская обл., Романовский р-н, с. Большой Карай- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=71651375&p=2

Жена: Семенова Пелагея Евдокимовна- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=50650078. По другим данным: Семенова Акулина Алексеевна- https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=71651375&p=2

Современный адрес: Саратовская область, Балашовский р-н, пгт. Пинеровка // Саратовская область; Романовский р-н, с. Большой Карай.

Призван в августе 1941 года Балашовским ГВК Саратовской области. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=71651375&p=2. Убит 11 августа 1942 года юго-западнее деревни Большие Носовые, Кармановского района, Смоленской области:

Сводная Информация о человеке

Фамилия Семенов

Имя Петр

Отчество Андреевич

Дата рождения/Возраст __.__.1904

Место рождения Саратовская обл., Балашевский р-н, с. Минировка

Дата и место призыва Балашовский РВК, Саратовская обл., Балашовский р-н

Последнее место службы 3 гв. мсд 6 гв. мсп

Воинское звание красноармеец

Причина выбытия убит

Дата выбытия 11.08.1942

Первичное место захоронения Смоленская обл., Кармановский р-н, д. Большие Носовые, юго-западнее, могила № 16

Название источника донесения ЦАМО.

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=550650078. Первичное место захоронения: Смоленская обл., Кармановский р-н, д. Большие Носовые, юго-западнее, могила № 16.

Сводная информация о человеке:

Фамилия Семенов

Имя Петр

Отчество Андреевич

Дата рождения/Возраст __.__.1904

Воинское звание гв. красноармеец

Страна захоронения Россия

Регион захоронения Смоленская обл.

Откуда перезахоронен д. Б. Носовые

Дата выбытия 11.08.1942. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=589449793.

Информация из Книги Памяти:

Фамилия Семенов

Имя Петр

Отчество Андреевич

Дата рождения/Возраст __.__.1904

Дата выбытия 11.08.1942

Название источника донесения Имена из солдатских медальонов. Том 6.- с. 218.

https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050462713

Фамилия СЕМЕНОВ

Имя Петр

Отчество Андреевич

Дата рождения/Возраст __.__.1904

Дата выбытия 11.08.1942

Название источника донесения Книга памяти. Саратовская область. Том 3. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=406873728

Останки бойца и личный медальон были подняты поисковым отрядом "Обелиск" (г. Москва, командир Михаил Поляков) в апреле 2012 года в Смоленской области, Гагаринском районе, деревне Пудыши. Перезахоронен: Смоленская область, Гагаринский р-н, дер. Петушки. https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1050462713 и https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1154376149

