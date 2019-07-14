Если юридическое лицо образовано незаконно

Статьей 173.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрено, что образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



Более строгое наказание влекут те же деяния, совершенные:

а) группой с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору.

В таком случае законом предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Под подставными лицами в настоящей статье понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

"БП" №№97-98 от 2 июля.