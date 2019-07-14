России посвящается...

11 июня в зале заседаний правительства Саратовской области прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню России. В нем приняли участие члены областного правительства, представители ветеранского сообщества, молодёжных организаций, религиозных конфессий, руководители структур, ведомств, предприятий, ректоры высших учебных заведений, главы муниципалитетов.



Участников заседания и всех жителей региона с Днем России поздравил губернатор Саратовской области В.В. Радаев.

В своей поздравительной речи Валерий Васильевич, в частности, подчеркнул, что: "День России объединяет все базовые ценности, вмещает то лучшее, что связывает человека с его Родиной: любовь к дому, семье, месту, где родился, гордость за героическое прошлое своего народа, сопричастность к происходящему, стремление своим опытом, талантом, трудом и знаниями преобразовывать реальность, создавая будущее России…".

Валерий Васильевич особо отметил созидательный труд саратовцев, инициативность, активное участие жителей в общественной жизни региона: "Будущее России, базу которого мы создаем, станет частью и будущего молодежи. Эта мысль не может нас с вами оставлять в покое. Ответственность очень велика".

Как водится, на торжестве были отмечены и награждены жители области, добившиеся наибольших результатов в своей производственной, творческой, педагогической или научной деятельности и тем самым внесшие заметный вклад в развитие региона.

Отрадно отметить, что в числе награжденных был и наш замечательный земляк, художественный руководитель Балашовского драматического театра, заслуженный артист России В.Н. Попов, который получил из рук губернатора медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Этой высокой правительственной награды Владимир Николаевич удостоен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Коллектив "Балашовской правды" сердечно поздравляет Владимира Николаевича с заслуженной наградой и желает ему и всей труппе нашего замечательного театра новых творческих успехов!

12 июня праздничные мероприятия, разумеется, прошли и в Балашове.

Погода в этот день выдалась на редкость жаркой даже по меркам нынешнего знойного июня. Однако жара отнюдь не испугала балашовцев, в том числе и самых маленьких - воспитанников дошкольных учреждений, которые вместе со своими наставниками и родителями приняли участие в ряде тематических мероприятий на пешеходной зоне. В частности, малыши с удовольствием поучаствовали в таком модном теперь формате, как флешмоб, а также в занимательных конкурсах и викторинах.

В 11 часов на городской площади начался традиционный митинг-концерт, также посвященный Дню России. Земляков, пришедших на площадь, с праздником поздравил глава БМР П.М. Петраков.

- История Балашовского района с момента появления его на карте России органично вписывается в летопись нашего Отечества. Наши предки сражались против наполеоновского нашествия, участвовали в освоении Сибири и Дальнего Востока, в Крымскую войну обороняли Севастополь от вражеской интервенции, в годы Великой Отечественной вместе со всей страной насмерть бились с вероломным и сильным врагом. Всем миром мы поднимали родной край после войны. Вместе со всей страной развивали промышленность и сельское хозяйство.

Мы ценим силу духа и верность Родине, гордимся нашими жителями, летчиками, аграриями, людьми рабочих профессий, многодетными семьями, юными талантами.

Сегодня для динамичного развития нашей страны, каждого региона, каждого населенного пункта есть реальные действенные предпосылки. Важнейшим этапом на пути к благополучию, комфорту и новому качеству жизни нашего человека станет реализация национальных проектов, общая концепция которых была озвучена Президентом Российской Федерации. Саратовская область участвует во всех 12 национальных проектах. И наш район не исключение. Уже сейчас в Балашове реализуются значимые для жителей района программы по созданию комфортной городской среды, внедрению энергосберегающих технологий в учреждениях образования, спорта и культуры, по поддержке малого и среднего бизнеса. Символом преобразований станет реконструкция набережной реки Хопер. При поддержке правительства области в 2019 году началась реализация инвестиционного проекта по строительству завода по глубокой переработке пшеницы. У нас появится возможность создания рабочих мест, сопутствующей инфраструктуры, увеличения поступлений в местный бюджет.

Основным направлением работы для нас является участие в программе комплексного развития сельских территорий, которая позволяет повысить уровень жизни на селе. Наряду с промышленным и сельскохозяйственным производством развиваются и наши социальные институты. В Балашовском районе созданы условия для гармоничного творческого развития всех поколений наших земляков.

Дорогие друзья! Все мы жители большой и сильной страны. День России напоминает нам не только о любви к малой и большой Родине, но и об ответственности перед ее прошлым, настоящим и будущим. Сегодня каждый из нас своим трудом вносит частичку в процветание России. От наших знаний, профессионализма, работы на совесть зависит, какой будет наша страна завтра.

Уважаемые земляки! Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за российский народ и нашу родную землю. В день нашего общего праздника от всей души желаю вам мира, добра, счастья и благополучия.

С праздником! С Днем России!

Балашовцев также поздравили председатель Общественного совета Балашовского муниципального района Г.Е. Костырев, председатель Балашовского отделения общественной организации ветеранов войны в Афганистане "Боевое братство" С.Д. Загорняков, епископ Балашовский и Рти-щевский Тарасий, заслуженный работник культуры РФ, хореограф заслуженного коллектива народного творчества ансамбль песни и танца "Зоренька" и образцового хореографического ансамбля "Туесок" Н.Б.Макеева, финалист Всероссийского телевизионного конкурса юных талантов "Синяя птица" Мария Исайкина.

Стало уже доброй традицией в День России вручать молодым россиянам паспорт гражданина Российской Федерации. Не стал в этом смысле исключением и год нынешний.

В торжественной церемонии вручения группе балашовцев, достигших 14-летнего возраста, самого главного документа любого человека, проживающего в России, приняли участие руководитель областного Совета общественных помощников уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области, помощник сенатора С.П. Аренина Е.В. Лукьянова, начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России "Балашовский" В.П. Христофоров и руководитель Балашовского отделения Российского союза молодежи С.С. Авдонин.

Вместе с паспортом каждый из ребят получил из рук Е.В. Лукьяновой специальное наставление от сенатора С.П. Аренина.

Кроме того, Елена Викторовна вручила начальнику управления образования администрации БМР В.В. Шатковской от координационного совета ГУ МВД РФ по Саратовской области по развитию движения "Юный друг полиции" благодарность с формулировкой: "За активное проявление гражданской позиции, участие в реализации государственной политики в области взаимодействия между органами внутренних дел и гражданским обществом, за помощь в развитии общественного движения правоохранительной направленности "Юный друг полиции".

К слову сказать, в конце апреля нынешнего года был объявлен всероссийский конкурс "Открытка Победы". Второе место в этом конкурсе заняли ребята из отряда "Юный друг полиции" МОУ СОШ с. Хоперское.

Ну, а завершился митинг, посвященный Дню России, праздничным красочным концертом, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы.

"БП" №№91-92 от 20 июня.