11 июня в Центре культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню медицинского работника. Открыли его Денис Савченков и студенты медицинского колледжа песней "Люди в белых халатах".



Перед коллегами выступил главврач Балашовской районной больницы А.Ю. Гадяцкий.

"Нет ни одного зала в Балашовском районе, который бы смог вместить "армию" медицинских работников, насчитывающую более трех тысяч человек. Эта "армия" стоит на защите здоровья наших жителей. В первую очередь мне бы хотелось сказать слова благодарности нашим ветеранам, всем тем, кто свою жизнь посвятил Ее величеству медицине.

Я желаю всем, кто находится в этом зале, всем тем, кто сейчас на "боевом посту", мирного неба, крепкого здоровья, чтобы слова благодарности звучали из уст пациентов каждый день. С праздником, дорогие друзья!", - сказал Андрей Юрьевич.

За многолетний добросовестный труд главный доктор района вручил нагрудный знак "Отличник здравоохранения" лучшим из лучших медиков.

С поздравительной речью выступил заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко.

"Сегодня для миллионов россиян большой профес-сиональный праздник. В этот день мы чествуем людей, для которых работа, пожалуй, на первом месте. Нет ни одной другой отрасли, где конечный результат деятельности специалиста столь важен для жизни человека. Вы сопровождаете нас с самого рождения и до последних дней.

Профессионализм балашовских врачей находит свое подтверждение не только в благодарностях пациентов, но и на уровне нашей страны. В Балашове проживают и трудятся шесть заслуженных врачей Российской Федерации, более 50 отличников здравоохранения. Мы по праву гордимся вами!", - произнес Олег Александрович.

От имени главы района П.М. Петракова и от себя лично он пожелал собравшимся профессиональных успехов, высококвалифицированных коллег, первоклассного оборудования, комфортных условий работы, а также благодарных пациентов. После этого О.А. Дубовенко вручил некоторым медикам почетные грамоты администрации БМР за добросовестный труд в системе здравоохранения Балашовского муниципального района и в связи с профессиональным праздником.

Далее прозвучал музыкальный подарок в исполнении коллег награжденных, лауреатов конкурса "Голос профсоюза 2019 года" дуэта "Гармония".

Председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района А.Г. Рыжков также присоединился к поздравлениям.

"У человека выбирающего профессию, связанную с белым халатом, со светлыми одеждами, помыслы и душа тоже должны быть светлы. Должно быть стремление бескорыстно помогать людям, исцелять их недуги. Важно сохранить в душе эти качества. Труд медика никогда не был простым. Всегда это связано с очень большой душевной отдачей, с терпением, с заботой о других… Именно эти качества наиболее ценны в вашей профессии, а благодарность исцеленных людей - это лучшая награда за ваш труд. Хотя, конечно, нужна и материальная поддержка государства в сфере медицины. Я думаю, что у нас много для этого делается и будет делаться впредь.

Примите искренние слова благодарности за ваш труд, внимание и заботу от всего балашовского населения. Желаю вам добра, мира и благополучия, здоровья вам и вашим семьям!", - сказал Андрей Георгиевич и наградил Почетными грамотами министерства здравоохранения Саратовской области большую группу балашовских медиков.

Перед гостями выступила танцевальная группа ансамбля песни и танца "Хоперская вольница" и ансамбль "Лучик солнца" (балетмейстер Любовь Глухова).

Поздравление прозвучало и от председателя Балашовской районной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Л.В. Чаплыгиной. Она вручила коллегам Почетные грамоты Федерации профсоюзных организаций Саратовской области.

Перед зрителями выступили вокальный ансамбль "Любава" (рук. Денис Савченков), Нелли Анашкина, студентка Балашовского медицинского колледжа София Назарова, младшая группа танцевальной студии "Атмосфера" (рук. Екатерина Загорнякова), Дмитрий Муравьев, лауреат конкурса "Голос профсоюза 2019" Ирина Малюгина, Артур Терян, а также Николай Зернов.

"БП" №№91-92 от 20 июня.