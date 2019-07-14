Социальным работникам посвящается...

В МУК "Центр культуры БМР" состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к отмечаемому в нашей стране 8 июня Дню социального работника.



Социальных работников Балашовского района с их профессиональным праздником поздравили глава БМР П.М. Петраков, заместитель председателя Собрания депутатов БМР С.М. Гладков, руководитель общественной приемной Балашовского местного отделения партии "Единая Россия" О.В. Остапенко, руководитель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности Балашовской епархии иерей Артемий Вестимов.

Депутат Саратовской областной думы С.Б. Суровов, помимо поздравлений соцработникам, передал Управлению социальной поддержки населения Балашовского муниципального района, которое, к слову сказать, в эти дни отмечает 10-летие со дня организации, небольшой, но весьма практичный подарок. Фотоаппарат от депутата, конечно, весьма пригодится сотрудникам учреждения в их такой нужной и важной работе.

Как водится, лучшие соцработники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня.

Свой подарок людям, выбравшим своей профессией служение ближнему, подготовили и местные артисты. В праздничном концерте приняли участие: Юлия Шилкина, Ангелина Горбунова, Виктория Невзорова (рук. Т.Плотникова), хореографическая студия "Атмосфера" (рук. Е. Загорнякова), участники клуба авторской песни "Привал" (рук. А.Конаныхин), образцовый хореографический ансамбль "Туесок" (балетмейстер Н.Макеева) и другие исполнители.

"БП" №№89-90 от 18 июня.