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Вторник, 18 июня 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Удачный старт "Хопра"

Стартовал чемпионат Саратовской области по футболу. 8 июня футболисты балашовского "Хопра" вернулись из Энгельса с тремя очками.
Наши спортсмены обыграли местный клуб "Эфа".
 

"Игра была сложной - жара и "тяжелое" поле. Мы играли от обороны, на контратаках. В первом тайме владели преимуществом. Блестяще играл наш вратарь Константин Уманцов (№26), сохранив свои ворота "сухими". В середине первого тайма разыграли штрафной. Валерий Колотовкин (№77) навесил в штрафную Александру Даренкову (№19), после чего Олег Сатов отправил мяч в ворота хозяев.
Во втором тайме скорости заметно снизились. Сказались жара и усталость", - рассказал корреспонденту "Балашовской правды" главный тренер "Хопра" Александр Сатов, к слову, также сыгравший в этом матче под номером 7.
Таким образом, после двух игр наша команда имеет в активе 4 очка. Первый свой матч с саратовским "Соколом 03" 2 июня балашовцы сыграли на выезде вничью.
"БП" №№89-90 от 18 июня.
 