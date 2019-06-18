Удачный старт "Хопра"

Стартовал чемпионат Саратовской области по футболу. 8 июня футболисты балашовского "Хопра" вернулись из Энгельса с тремя очками.

Наши спортсмены обыграли местный клуб "Эфа".



"Игра была сложной - жара и "тяжелое" поле. Мы играли от обороны, на контратаках. В первом тайме владели преимуществом. Блестяще играл наш вратарь Константин Уманцов (№26), сохранив свои ворота "сухими". В середине первого тайма разыграли штрафной. Валерий Колотовкин (№77) навесил в штрафную Александру Даренкову (№19), после чего Олег Сатов отправил мяч в ворота хозяев.

Во втором тайме скорости заметно снизились. Сказались жара и усталость", - рассказал корреспонденту "Балашовской правды" главный тренер "Хопра" Александр Сатов, к слову, также сыгравший в этом матче под номером 7.

Таким образом, после двух игр наша команда имеет в активе 4 очка. Первый свой матч с саратовским "Соколом 03" 2 июня балашовцы сыграли на выезде вничью.

"БП" №№89-90 от 18 июня.

