Стартует процедура предварительного голосования

В Балашовском районе стартовала процедура предварительного голосования по кандидатурам от Балашовского местного отделения партии «Единая Россия» для последующего выдвижения кандидата в депутаты Совета муниципального образования город Балашов четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №19 и кандидата в депутаты Собрания Балашовского муниципального района третьего созыва по одномандатному избирательному округу №23 на дополнительных выборах 8 сентября 2019 года.

Организационным комитетом по проведению предварительного голосования определенны места размещения счетных участков, на которых и пройдет процедура голосования. Так на городском одномандатном избирательном округе №19 предварительное голосования состоится в МОУ СОШ № 15 (г. Балашов, ул.Строителей, д.9А), на районном одномандатном избирательном округе №23 счетный участок разместится в МОУ СОШ № 9 (г. Балашов, ул. Макаренко, д.46). Процедура предварительного голосования будет проходить 23 июня с 8.00 до 20.00 (время местное), проголосовать могут все граждане РФ достигшие 18 лет проживающие в границах данных округов.

Прием документов для участия в процедуре предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения кандидатов от БМО ВПП «Единая Россия» продолжится до 20 июня 2019 года в исполнительном комитете местного отделения партии «Единая Россия» по адресу г. Балашов, ул. К. Маркса, 39, каб. 1)

Дополнительные выборы на обоих округах состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.