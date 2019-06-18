Прокурор разъясняет

«Существует ли запрет на рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки?».

Отвечает прокурор города, старший советник юстиции А.В.Дементьев:

- Федеральный закон от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" в статье 7 закрепляет перечень товаров, реклама которых не допускается (например, наркотических средств, взрывчатых веществ, табака, медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности и других).



Федеральным законом от 30.10.2018 года N 383-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе» данная статья дополнена пунктом 10, согласно которому не допускается реклама услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.

Таким образом, реклама услуг по написанию выпускных квалификационных работ и иных работ, связанных с аттестацией в образовательной деятельности и в сфере науки, запрещена.