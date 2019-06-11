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Вторник, 11 июня 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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12 июня на Поклонной горе пройдет фестиваль «Многонациональная Россия»

12 июня 2019 года на Поклонной горе в Москве федеральное агентство по делам национальностей организует фестиваль «Многонациональная Россия».
Здесь распахнет двери фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек.

Гости смогут спеть с артистами в этнокараоке, принять участие в танцевальном мастер-классе, кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием известных национальных коллективов и исполнителей из разных регионов России.
 По информации федерального агентства по делам национальностей