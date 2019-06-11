12 июня на Поклонной горе пройдет фестиваль «Многонациональная Россия»

12 июня 2019 года на Поклонной горе в Москве федеральное агентство по делам национальностей организует фестиваль «Многонациональная Россия».

Здесь распахнет двери фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек.

Гости смогут спеть с артистами в этнокараоке, принять участие в танцевальном мастер-классе, кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием известных национальных коллективов и исполнителей из разных регионов России.

По информации федерального агентства по делам национальностей