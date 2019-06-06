Высокотехнологичная медицинская помощь в Саратовской области

В 2019 году объем финансирования высокотехнологичной медицинской помощи в Саратовской области увеличился и составил почти 1,5 млрд рублей. Эти средства позволят оказать медпомощь почти 17 тысячам нуждающимся.



Для совершенствования онкологической помощи благодаря национальному проекту «Здравоохранение» планируется переоснащение действующего онкологического диспансера на сумму 2,6 млрд. руб. Будет закуплено около 300 единиц медицинской техники, в том числе компьютерные томографы, аппараты для лучевой терапии, микрохирургии. Ведущую роль в снижении смертности от новообразований сыграет строительство нового онкологического диспансера, который будет оснащен современным оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины. Кроме того, в регионе будет создано 7 центров амбулаторной онкологической помощи. Более 80% больных в Саратовской области получают высокотехнологичную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона, сообщает областное министерство здравоохранения.