Впереди взрослая жизнь!

23 мая во всех школах Балашовского района прошли торжественные линейки, приуроченные к празднику Последнего школьного звонка, знаменующего окончание очередного учебного года. Впрочем, очередным завершившийся учебный год стал для всех обучающихся Балашовского муниципального района, за исключением почти полутора тысяч выпускников (965 девятиклассников и 483 одиннадцатиклассника), покидающих стены родной школы навсегда. Разве что кто-то из них, окончив педагогический вуз, вернется в свою альма-матер уже в качестве молодого учителя.



Едва ли не самой красочной и эмоциональной последняя в завершившемся учебном году общешкольная линейка получилась в МОУ «Лицей» г. Балашова. Здесь обучаются 672 лицеиста. Ну, а героями дня здесь стали 26 одиннадцатиклассников и 50 девятиклассников.

Поздравить ребят и их родителей, учителей и весь педагогический состав лицея с окончанием учебного года пришли многочисленные почетные гости. Был среди них и глава БМР П.М. Петраков.

Обращаясь к нынешним выпускникам, Павел Михайлович пожелал им, прежде всего, успешной сдачи экзаменов и не менее успешного поступления в выбранные учебные заведения. При этом подчеркнул, что на данном этапе, конечно, нужно принимать во внимание советы родителей и старших товарищей. Но руководствоваться все же стоит своими предпочтениями, «слушать сердце» и идти за мечтой. Ведь именно сейчас молодым людям, вступающим во взрослую жизнь, предстоит самостоятельно принять, пожалуй, первое действительно важное решение, которое во многом определит их дальнейшую судьбу. А потому принимать это решение необходимо именно по-взрослому: осознанно и решительно. Чтобы потом, как говорится, «не было мучительно больно…».

Выпускников с окончанием учебы также поздравили директор лицея О.Н.Шатух, начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская.

Наиболее отличившиеся в учебе и общественной жизни лицеисты были награждены почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.

По сложившейся в лицее традиции десятиклассники на долгую и светлую память о годах учебы в учебном заведении вручили выпускникам миниатюрные колокольчики.

Ну, а в своеобразном ответном слове одиннадцатиклассники дали волю своим чувствам. Они благодарили лицей, учителей, родителей… А затем, передавая друг другу красивый колокольчик, каждый из них дал свой символический последний школьный звонок. Особенно трогательно было видеть, как классный руководитель выпускного 11-го класса С.П. Гладкова, звоня в колокольчик, совершает вместе со своими воспитанниками своеобразный круг почета.

В МОУ СОШ №16 на празднично оформленной разноцветными флагами и шарами площадке 43 ученика 11 классов, 49 - 9-х классов и 45 – 4-х классов выглядят особенно нарядными.

Если парни выглядели невозмутимо, то по лицам девчонок было отчетливо видно, что расставание с родной школой для них - грустное событие. Глядя на повзрослевших детей, роняли слёзы учителя и мамы выпускников. Особенно трогательным стал момент, когда выпускники читали прощальные стихи о школе, пели песни.

Грустную атмосферу прощания со школой развеяли зажигательные выступления выпускников и первоклассников. Дети показали весёлые танцевальные номера, а родителям были вручены благодарственные письма.

С тёплыми поздравлениями и напутствиями выступили директор школы С.А. Рыбалкина, депутат Собрания депутатов БМР А.В. Алёхин, председатель комитета по финансам администрации БМР И.П. Юрлова, ведущий специалист управления образования А.В. Евтеева и член родительского комитета СОШ №16 Ю.И. Скоробогатова. Были зачитаны поздравления выпускникам и педагогам школы от губернатора Саратовской области В.В. Радаева и начальника управления образования администрации района В.В. Шатковской.

Лучшим учащимся были вручены почётные грамоты и дипломы победителей всероссийских, межрегиональных, областных и районных конкурсов, олимпиад и соревнований.

Прощальный последний звонок дали Дарья Косенко (11 класс) и Ярослав Рогов (1 класс).

Во второй половине этого дня в Центре «Созвездие» прошел грандиозный общегородской праздник выпускников. Его участников приветствовали председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, глава МО город Балашов В.И. Якубович, заместитель главы администрации района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Саратовской области А.С. Коповой.

Концертная программа этого праздника целиком состояла из выступлений самих виновников торжества. Оно и неудивительно, ведь всем известно, что балашовская молодежь талантлива, креативна, по-хорошему амбициозна. В частности, в этот день на сцене «Созвездия» «зажигали» выпускники почти всех школ города.

Вот и все… Завтра для них начинается взрослая жизнь. Пусть же у этих замечательных парней и девушек все получится.

"БП" №№79-80 от 30 мая.

