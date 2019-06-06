День призывника прошел в селе Алмазово

Районный День призывника впервые за всю историю данного праздника в Балашове прошёл не в районном центре, а в селе Алмазово Пинеровского муниципального образования Саратовской области.



Надо сказать, праздник для балашовских парней весеннего призыва 2019 года на военную службу удался на славу. И в том заслуга штаба по подготовке и проведению Дня призывника, в который вошли: администрация БМР, военный комиссариат, управление образования, автошкола ДОСААФ, Учебная авиационная база и молодёжные организации.

Совсем ещё недавно сельские жители и многочисленные гости провели здесь, у мемориала воинской славы, традиционный митинг памяти, посвящённый 74-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И вот, спустя десять дней, 17 мая, на площади у Алмазовского Дома культуры вновь стало многолюдно. На сей раз по инициативе главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова местом проведения весеннего этапа Всероссийской военно-патриотической акции «День призывника» организаторы выбрали село Алмазово. И это неспроста.

Пример работы военно-патриотической направленности с населением, заложенный жителем села, почётным гражданином Балашовского муниципального района, заслуженным строителем РСФСР, членом президиума общественного совета района, к сожалению, в 2016 году покинувшим нас Владимиром Александровичем Макрушиным, живёт и поныне. Это чувствовалось по своеобразной атмосфере сегодняшнего праздника: с самого утра главная улица, ведущая к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам, нарядно украшена разноцветными флагами, слышны армейские песни в исполнении талантливых солистов.

Недалеко от Дома культуры установлены баннеры, рассказывающие об истории села, о Героях Советского Союза И.М. Привалове и Н.С. Рыбакове. Фотографии героев-земляков Бессмертного полка, альбомы предоставил музей Боевой славы МАОУ ООШ имени Героя Советского Союза И.М. Привалова.

А для участников мероприятия организованы несколько интерактивных площадок. Так, военнослужащие Учебной авиационной базы развернули настоящую солдатскую полевую кухню, столы для практического изучения стрелкового оружия, а также неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Тут же военная автомобильная техника ПОУ «Балашовская автошкола ДОСААФ России».

Центр дополнительного образования «Созвездие» на выставке инновационного творчества представил часть большой экспозиции авиамоделей творческих объединений «От винта» (рук. А.И. Филимонов) и «Мир моделей» (рук. В.Н. Моисеев). Подготовлен своеобразный спортивный городок, что стало настоящим сюрпризом для призывников.

Кроме того, любой из почётных гостей, родителей призывников, участников праздника мог оставить свои пожелания на специальном стенде-баннере, который установили члены Балашовской организации Российского союза молодёжи по инициативе её лидера Сергея Авдонина.

…Горит импровизированный Вечный огонь. 140 имён земляков, выбитых на мемориале, напоминают всем, что «Никто не забыт, ничто не забыто!».

Звучат фанфары, возвещающие о начале митинга. Ведущие мероприятия, педагоги МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» - методисты Т.А. Солдатова и А.О. Булгаков рассказали краткие биографии Героев Советского Союза Ивана Привалова и Николая Рыбакова. Знамённая группа призывников под музыку легендарного марша Лейб-гвардии Преображенского полка внесла Государственный флаг РФ, Знамя Победы, флаги Саратовской области и Балашовского муниципального района.

С приветственным словом в официальной части к участникам обратился глава района П.М. Петраков. Он поделился воспоминаниями об участии балашовцев в селе Белогорское Красноармейского района, на родине дважды Героя Советского Союза маршала авиации Николая Скоморохова 19 мая 2018 года в мероприятиях первого областного Дня призывника с участием губернатора В.В. Радаева. В тот памятный день у памятника «Защитникам Сталинградского неба» во время торжественного митинга призывникам из муниципальных районов были вручены повестки на военную службу.

«На родине двух героев в селе Алмазово мы сегодня проводим районный День призывника. Вам есть кем гордиться и с кого брать пример, на кого равняться», - сказал новобранцам Павел Михайлович. Глава района пожелал призывникам успешной службы, хороших командиров, здоровья, благополучия и скорейшего возвращения домой.

С напутствиями и добрыми пожеланиями будущим защитникам Отечества выступили военный комиссар города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко и председатель Балашовского отделения Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины», ветеран афганской войны 1979-1989 годов старший прапорщик в отставке В.И. Колмыков.

Обращаясь к своим товарищам, студент БИ СНИГУ имени Н.Г. Чернышевского, призывник Андрей Темерханов в своей короткой речи заверил, что уходит служить в армию, понимая всю ответственность и значимость военной службы для каждого молодого человека. Только после завершения военной службы для юноши открываются новые возможности трудоустройства.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны, возложили венки и красные гвоздики к подножию монумента, на мраморной плите которого выбита надпись «Помните нас...».

После окончания митинга специалист по молодёжной политике администрации БМР, председатель Балашовской районной организации «Российский союз молодёжи» С.С. Авдонин провёл с призывниками, школьниками и юнармейцами состязания «Служить Родине». Участники квеста показали знания, умения, силу и сноровку по неполной разборке и сборке АК-74, установке на время туристической палатки, поднятию гири, исполнению армейских и военных песен, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, отжиманию…

Победителям и призёрам Юрий Антонович Моисейченко вручил дипломы. А мама призывника Аркадия Сергеева - Татьяна Поликарповна Сергеева пожелала парням мужественно защищать Родину, живыми и здоровыми вернуться домой. С тёплыми напутствиями выступила председатель комитета солдатских матерей Балашовского и Романовского муниципальных районов О.Н. Горбачевская. В свою очередь, глава администрации Пинеровского муниципального образования Владимир Алексеевич Копытин рассказал о своей службе в Пограничных войсках.

Здесь же, у мемориала, военный комиссар Ю.А. Моисейченко вручил призывникам повестки на военную службу, вместе с юными патриотами для строящегося Главного храма Вооружённых сил РФ набрал у мемориала священной земли.

А настоятель Покровского храма села Алмазово иерей Павел, обращаясь к призывникам, рассказал о важности исполнения долга по защите Отечества, отметил, что солдат учится преодолевать всякие трудности, и это воспитывает его как зрелого мужчину.

Воинский долг призывает быть готовым защищать ближнего и жертвовать собой - тем самым исполнять одну из главных Божиих заповедей. Человек без чувства патриотизма – это всё равно, что человек без дома, поэтому нет никакого смущения для верующего человека, взяв в руки оружие, защищать то, за что он в ответе, подчеркнул священник и призвал будущих солдат хранить мир и доброе отношение друг к другу, не терять дружбу, не допускать неуставных отношений, попирающих достоинство сослуживца как человека - образа и подобия Божия.

Свои письменные пожелания призывникам на специальном баннере оставили глава БМР П.М. Петраков, военный комиссар Ю.А. Моисейченко, председатель комитета солдатских матерей О.Н. Горбачевская, мама призывника Т.П. Сергеева и другие.

Почётные гости также осмотрели выставочные экспозиции, военную технику, отведали солдатской гречневой каши из полевой кухни...

Казаки Балашовского станичного казачьего общества приятно удивили своим мастерством владения шашкой и нагайкой.

С праздничной концертной программой выступили лучшие балашовские солисты Дина Енина, Марина Новикова, Елизавета Васильева, Денис Савченков, Надежда Васильева, Алина Живодёрова, Алёна Цыплакова, Сергей Минаев и другие.

"БП" №№79-80 от 30 мая.

