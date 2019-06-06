В Центре культуры - о немецкой культуре

Балашовский Центр немецкой культуры (БЦНК) провел масштабную серию мероприятий в рамках культурно-образовательного проекта "Литературная гостиная - "Поэзия российских немцев".

Кульминацией творческой недели стал состоявшийся в Центре культуры БМР заключительный - третий - тур поэтических соревнований, представлявший собой конкурс чтецов, после которого состоялось подведение итогов и награждение победителей во всех этапах проекта...

Перед началом главного действа в малом зале Центра культуры всё было подготовлено к празднику. Над сценой расположился плакат с темой встречи. Справа стояла книжная выставка "Российские немцы и их судьбы". По центру - портреты поэтов - российских немцев, а слева - логотип Балашовского Центра немецкой культуры. При этом всем присутствующим понравилась современная немецкая музыка, звучавшая в зале ещё до начала основного мероприятия и сопровождавшая показ тематических слайдов.

Открывая мероприятие, руководитель Балашовского Центра немецкой культуры О.Э. Гартвиг от всей души поприветствовала собравшихся и сообщила, что проходивший на балашовской земле проект "Литературная гостиная - "Поэзия российских немцев" включал три тура. В частности, на первом этапе состоялось написание эссе по предложенным стихотворениям российских немцев. Во втором туре требовался лучший перевод стихотворений российских немцев на русский язык. (Всего в первом и втором турах приняли участие 25 человек). Ну, а третья стадия как раз и предусматривала конкурс чтецов, в ходе которого должны были определиться победители по итогам всего творческого состя-зания.

Библиотекарь Центральной городской библиотеки И.В. Ковалева рассказала собравшимся о книжной выставке "Russlanddeutsche und ihre Schicksaal", посвященной российским немцам и их судьбам. В свою очередь О.Э. Гартвиг провела краткую презентацию, рассказывающую о поэзии и поэтах из числа российских немцев. А затем начались главные творческие баталии.

В конкурсе чтецов приняли участие более двадцати учащихся из школ города, местных сел и Балашовского ЦНК. Они должны были художественно прочитать стихотворения российских и немецких поэтов на немецком и русском языках.

Кроме того, свой недюжинный творческий потенциал продемонстрировали члены вокально-танцевального клуба Балашовского ЦНК (руководитель Л.Л. Сухова). Импровизированная "минутка открытого микрофона" позволила гостям самим почитать любимые стихи российских немцев. А в конце вечера, на церемонии торжественного закрытия культурно-творческого проекта, всем победителям были вручены заслуженные ими грамоты и памятные подарки.

Так, в ходе первого тура конкурса ("Написание эссе") наиболее отличились победительница этапа Виктория Гузеева (10 класс, МОУ СОШ с. Родничок, учитель Т.В. Магорина) и второй призёр в данной номинации Ирина Салазникова (БЦНК).

Во втором туре ("Лучший перевод стихотворений") лучше всех выступили занявшая первое место Яна Карпова (9 класс, МОУ ООШ с. Котоврас, руководитель М.Н. Иванова), второй призёр турнира Эльвира Сафарова и обладательница третьего приза Виалетта Нейман.

А вот в "Конкурсе чтецов" фортуна улыбнулась лидеру состязаний Диане Лысенковой, ученице МОУ СОШ с. Котоврас (учитель М.Н. Иванова). Почетное второе место здесь разделили между собой Олег Коваленко, Александр Корольский и Ирина Салазникова. На третью ступень пьедестала почета поднялись Ольга Фролова, Виалетта Нейман и Наталья Бондарь.

Остальным участникам проекта вручены сувениры и визитные карточки с логотипом БЦНК и календарями на 2019 год, сертификаты, журналы на немецком языке и другие подарки. Руководителям по-бедителей и призеров вручены благодарственные письма. Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек.

Кстати, в БЦНК проводится набор в клуб по возрождению традиций, обычаев и языка российских немцев. Членом клуба может быть любой человек: от 15 лет и до преклонного возраста. В программе встреч: изучение немецкого языка, ознакомление с обычаями и традициями, празднование немецких праздников, участие в конкурсах разного уровня, знакомство с историей российских немцев, оказание помощи при розыске без вести пропавших. Также в центре действует музыкально-танцевальный клуб.

Словом, в БЦНК будут рады всем, кто интересуется немецким языком и немецкой культурой! Особенно приветствуются взрослые участники. (Тел: 8 961 651 65 09; Центр культуры БМР, ул. К. Маркса, 96, офис 38). Сотрудники Центра обещают, что будет интересно!

"БП" №№79-80 от 30 мая.

