Названа дата начала полетов в аэропорту «Гагарин»

Плановые полеты в новом аэропорту «Гагарин» под Саратовом должны начаться с 12 августа. Об этом заявил губернатор Валерий Радаев на совещании в Правительстве области.



Сейчас строительство международного аэропортового комплекса вышло на завершающую стадию. Продолжаются работы по устройству системы водоснабжения и водоотведения на объекте, благоустройству. Поступила первая партия служебного автомобильного транспорта и спецтехники, предназначенного для обслуживания пассажиров, воздушных судов, обработки багажа и грузов, содержания аэродрома.

Под особым вниманием обустройство подходов к аэропорту. Поставлена задача ускорить возведение автодорожного подъезда.