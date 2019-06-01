Главная
Суббота, 1 июня 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Вячеслав Володин прокомментирует

Паблик Volodin.Saratov изначально создавался сторонниками Вячеслава Володина, членами общественных советов проектов, которые реализуются на территории Саратовской области.-

- На протяжении полугода в этом сообществе рассказываем о важных событиях, инициативах, планах, касающихся Саратовского региона. Мы каждый день видим и ценим ваш интерес, обратную связь и благодарны за неравнодушие, участие, комментарии и обращения. Здесь, в этом паблике, важно мнение каждого жителя. Вы сами задаёте тон и темы нашим постам.

https://www.instagram.com/p/ByHLGliHYaV/?igshid=1n3can5317ysc

 

- Теперь, начиная со следующей недели, Вячеслав Володин еженедельно будет давать комментарии специально для аккаунта Volodin.Saratov по актуальной повестке. Вопросы и темы формируете вы.
- В одном из интервью Председатель Госдумы рассказывал, что читает инстаграм, комментарии и через этот аккаунт получает обратную связь от жителей. Именно основываясь на темах, интересующих подписчиков, Вячеслав Володин и планирует давать комментарии для этого паблика.