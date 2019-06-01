Вячеслав Володин прокомментирует

Паблик Volodin.Saratov изначально создавался сторонниками Вячеслава Володина, членами общественных советов проектов, которые реализуются на территории Саратовской области.-

- На протяжении полугода в этом сообществе рассказываем о важных событиях, инициативах, планах, касающихся Саратовского региона. Мы каждый день видим и ценим ваш интерес, обратную связь и благодарны за неравнодушие, участие, комментарии и обращения. Здесь, в этом паблике, важно мнение каждого жителя. Вы сами задаёте тон и темы нашим постам.

https://www.instagram.com/p/ByHLGliHYaV/?igshid=1n3can5317ysc

- Теперь, начиная со следующей недели, Вячеслав Володин еженедельно будет давать комментарии специально для аккаунта Volodin.Saratov по актуальной повестке. Вопросы и темы формируете вы.

- В одном из интервью Председатель Госдумы рассказывал, что читает инстаграм, комментарии и через этот аккаунт получает обратную связь от жителей. Именно основываясь на темах, интересующих подписчиков, Вячеслав Володин и планирует давать комментарии для этого паблика.