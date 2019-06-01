На территории Саратовской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическую операцию «Автобус –2019»

В целях недопущения дорожно–транспортных происшествий на пассажирском автотранспорте, исключения из эксплуатации автобусов, в конструкцию которых внесены изменения без разрешения Госавтоинспекции, повышения уровня безопасности пассажирских перевозок, сотрудники региональной Госавтоинспекции в период с 30 мая по 06 июня 2019 года на территории Саратовской области проводят первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус –2019».



За четыре месяца текущего года в регионе зарегистрировано 79 ДТП, произошедших по вине водителей транспорта юридических лиц, в результате которых 2 человека погибло и 97 получили травмы различной степени тяжести. С участие пассажирского автотранспорта произошло 28 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 42 получили травмы.