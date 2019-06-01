Школьники региона приглашаются к участию в фестивале «Театральное Приволжье»

В 2019 году Саратовская область стала участником общественного проекта Приволжского федерального округа – театрального фестиваля «Театральное Приволжье».

Организатором фестиваля выступает аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе.

Фестиваль «Театральное Приволжье» проходит в 3 этапа:

- региональный этап (отборочный тур в регионах, определение победителей в номинациях) – с 28 марта по 31 июля,

- окружной этап (размещение видеоверсий спектаклей на сайте фестиваля) – с 1 августа по 31 октября,

- финальный этап (определение победителей) – ноябрь 2019 года.

К участию в фестивале приглашаются школьные (детские) театральные коллективы в возрасте от 6 до17 лет.

На региональный этап фестиваля необходимо представить видеозапись театральной постановки. Конкурсные работы на региональный этап принимаются в формате видеоверсии (расширение mp4, формат full HD 1920х1080) длительностью не более 1 часа 40 минут и трейлера в том же формате не более 3 минут.

Заявки на региональный этап принимаются до 15 июня на почту kiriyakra@minobr.saratov.gov.ru. Подробная информация по номеру: 8(8452) 49-19-86 и в положении фестиваля.

По итогам регионального отбора видеоверсия лучшего спектакля будет направлена на окружной этап.

Абсолютные победители фестиваля «Театральное Приволжье» получат памятные знаки и целевые гранты на постановку нового спектакля в размере: 100, 70 и 50 тысяч рублей. Также призы ждут победителей в номинациях: «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Министерство образования области